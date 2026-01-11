Хаос широм Европе: Отказани летови, возови, трајекти и камиони у застоју

Извор:
Агенције
11.01.2026
10:31
Коментари:0
Невријеме широм Европе и данас изазива отказивање жељезничких линија и авионских летова у Холандији, обуставу саобраћаја за теретна возила у Француској, као и трајекта у Грчкој, док је у Великој Британији на снази жуто упозорење на снијег, као и на ризик од обилних киша, јаких вјетрова и поплава, преносе медији.
На амстердамском аеродрому Схипхол данас су отказана четири долазећа лета, а четири су одложена, што је много боља ситуација у поређењу са стотинама отказаних летова дневно, како је било претходних дана.
Жељезнички саобраћај у Холандији је такође погођен - пријављена су кашњења на више линија, док је саобраћај између Мастрихта и Лијежа обустављен до сутра увече.
A chilly spell turned the streets of Amsterdam into a playful slip-and-slide, sending walkers and cyclists wobbling, sliding, and laughing their way through the city’s winter chill.#Amsterdam #WinterChill #IcyStreets #Netherlands #WinterWeather #PakistanTV #PakistanTVglobal pic.twitter.com/ymeTLv8ZMH— Pakistan TV (@PakTVGlobal) January 11, 2026
У Холандији се и данас очекује снијег прво у сјеверним, централним и источним покрајинама, прије него што постепено пређе у кишу.Од јуче је око 700 возача камиона заглављено на ауто-путу А36 на сјевероистоку Француске, према граници са Њемачком, и РН57 у департману Дуб и Жира, зато што су снежне падавине које су погодиле источни дио земље приморале префектуру да до сутра забрани саобраћај возилима преко 3,5 тона до сутра, преноси телевизија БФМ.
Током протекле ноћи на ауто-путу А36 радиле су само машине за чишћење снијега, а до возача камиона стигла су возила Црвеног крста са залихама хране, како би им помогли да преброде ноћ.
Трајекти у Грчкој постепено данас настављају да саобраћају, након што су јаки вјетрови попустили довољно да би се омогућили поласци, саопштиле су грчке власти, наглашавајући да се очекује да ће побољшање услова бити краткотрајно.
Већина трајектних линија почела је нормално да саобраћа од рано јутрос, а већина је испловила из луке Пиреј, преноси Катимерини.
Званичници и оператери трајеката позвали су путнике да провјере ред вожње прије путовања, напомињући да компаније и даље могу отказати одређене руте у кратком року због брзо промјенљивих временских услова.
Сњежне падавине се очекују у планинским и сјеверним подручјима, а угрожени су и неки региони са нижим надморским висинама на сјеверу Грчке, а прогнозира се нагли пад температуре, посебно на сјеверу земље.
Истовремено, у многим дијеловима Велике Британије на снази је жуто упозорење на снијег, јаке вјетрове, лед, обилне кише и поплаве, преноси Скај њуз.
Жуто упозорење односи се на централну и сјевероисточну Шкотску, протеже се преко подручја сјеверно од Глазгова до Абердина и биће на снази данас до 14.00 сати.
Према најави метеоролога, данас су у Великој Британији могуће "јаке кише, јаки вјетрови и снијег", али се очекују блаже температуре у односу на претходни период, мада и "повећање ризика од јаких киша, јаких вјетрова, снијега у почетку, који ће се затим отопити и довести до ризика од поплава".
Након што је неколико дана била на удару зимске олује Ели, у Њемачкој се данас ситуација побољшава - метеоролошка служба укинула је сва постојећа упозорења на озбиљне падавине у великим дијеловима земље, преноси Билд.
Све до синоћ сњежне падавине су у Њемачкој изазивале отказивање полазака возова, проклизавање аутомобила и опасну поледицу.
Свијет
1 ч3
Свијет
1 ч0
Србија
2 ч0
Економија
2 ч1
Свијет
1 ч3
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
12
05
12
01
11
53
11
46
11
35
Тренутно на програму