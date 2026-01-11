Извор:
Предсједник Комитета за информациону политику Савјета Федерације Русије Алексеј Пушков истакао је да европске земље позивају америчког предсједника Доналда Трампа да се сјети норми међународног права због његових претензија на Гренланд, а те норме су саме кршиле широм свијета - од Југославије до Либије и Сирије.
Пушков је истакао да су то исте оне норме које су некако заборавили када су заједно са САД откидали Косово од Србије.
"Због тога је НАТО немилосрдно бомбардовао Југославију, укључујући и Београд, 78 дана без санкција УН", написао је Пушков на "Телеграм" каналу.
Пушков је подсјетио да је Русија упозорила западне земље на могуће посљедице, али да су они били увјерени да им се тако нешто никада неће десити.
"Као што видимо, много су се преварили", додао је Пушков.
Трамп је више пута изјављивао да Гренланд треба да се придружи Сједињеним Државама и пријетио да ће Данској увести високе трговинске царине ако се не одрекне острва.
