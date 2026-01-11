Logo
Large banner

"Европљани позивају Трампа на норме које су сами стално кршили"

Извор:

СРНА

11.01.2026

09:50

Коментари:

0
"Европљани позивају Трампа на норме које су сами стално кршили"

Предсједник Комитета за информациону политику Савјета Федерације Русије Алексеј Пушков истакао је да европске земље позивају америчког предсједника Доналда Трампа да се сјети норми међународног права због његових претензија на Гренланд, а те норме су саме кршиле широм свијета - од Југославије до Либије и Сирије.

Пушков је истакао да су то исте оне норме које су некако заборавили када су заједно са САД откидали Косово од Србије.

"Због тога је НАТО немилосрдно бомбардовао Југославију, укључујући и Београд, 78 дана без санкција УН", написао је Пушков на "Телеграм" каналу.

Пушков је подсјетио да је Русија упозорила западне земље на могуће посљедице, али да су они били увјерени да им се тако нешто никада неће десити.

"Као што видимо, много су се преварили", додао је Пушков.

Трамп је више пута изјављивао да Гренланд треба да се придружи Сједињеним Државама и пријетио да ће Данској увести високе трговинске царине ако се не одрекне острва.

Подијели:

Тагови:

Grenland

Danska

Русија

Доналд Трамп

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Велеобрт: Европска унија припрема санкције америчким компанијама?

Свијет

Велеобрт: Европска унија припрема санкције америчким компанијама?

2 ч

0
Иран запријетио: На амерички напад узвратићемо ударима на Израел и америчке базе

Свијет

Иран запријетио: На амерички напад узвратићемо ударима на Израел и америчке базе

2 ч

0
Доналд Трамп

Свијет

Француски министар оплео по САД: Европљани имају моћна средства за одбрану својих интереса

3 ч

0
САД тражиле да се ослободе затвореници, Влада одмах реаговала: Изашло их више од 60

Свијет

САД тражиле да се ослободе затвореници, Влада одмах реаговала: Изашло их више од 60

3 ч

0

Више из рубрике

Велеобрт: Европска унија припрема санкције америчким компанијама?

Свијет

Велеобрт: Европска унија припрема санкције америчким компанијама?

2 ч

0
Иран запријетио: На амерички напад узвратићемо ударима на Израел и америчке базе

Свијет

Иран запријетио: На амерички напад узвратићемо ударима на Израел и америчке базе

2 ч

0
Доналд Трамп

Свијет

Француски министар оплео по САД: Европљани имају моћна средства за одбрану својих интереса

3 ч

0
САД тражиле да се ослободе затвореници, Влада одмах реаговала: Изашло их више од 60

Свијет

САД тражиле да се ослободе затвореници, Влада одмах реаговала: Изашло их више од 60

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

05

Тешка несрећа на путу Сарајево-Фоча

12

01

Види ли ово Зијад Крњић: Велике гужве на прелазима према Хрватској

11

53

Сабаленка одржала лекцију Украјинки која јој није честитала

11

46

Незгода код Миљевине, застој на магистралном путу Фоча - Сарајево

11

35

"Пуче ко леденица": Познати музичар доживо тежак прелом ноге на паркингу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner