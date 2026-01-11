Logo
Large banner

Француски министар оплео по САД: Европљани имају моћна средства за одбрану својих интереса

Извор:

СРНА

11.01.2026

09:02

Коментари:

0
Доналд Трамп
Фото: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

Француски министар спољних послова Жан Ноел Баро позвао је Сједињене Државе да престану да уцјењују Данску како би стекле директну контролу над Гренландом, који је аутономна данска територија.

Баро је рекао да не вјерује у америчку војну интервенцију ради заузимања Гренланда, коју је као могућност најавио предсједник САД Доналд Трамп, наводећи да то ништа не може да оправда, преноси БФМ.

"Гренланд је европска територија, стављена под заштиту НАТО-а. Европљани имају веома моћна средства за одбрану својих интереса. Ова уцјена мора да престане", навео је Баро.

Трамп је раније изјавио да Сједињене Државе желе да припоје ту територију зато што Русија или Кина намјеравају да "окупирају Гренланд", што ће и учинити ако САД не ураде то претходно, на лакши или на тежи начин.

Лидери пет гренландских странака заступљених у локалном парламенту поручили су у заједничкој изјави да о будућности Гренланда мора да одлучи гренландски народ.

Гренланд је био данска колонија до 1953. године, а аутономију је стекао 26 година касније.

Од 1951. године постоји споразум о одбрани између САД и Данске и Гренланда који практично даје одријешене руке америчким оружаним снагама на територији Гренланда, уколико о томе унапријед обавијесте локалне власти.

Подијели:

Тагови:

Grenland

Francuska

SAD

Доналд Трамп

Danska

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Овај град би могао да падне за пар минута и заувијек све промијени: Помињу се и "Арктички анђели"

Свијет

Овај град би могао да падне за пар минута и заувијек све промијени: Помињу се и "Арктички анђели"

3 ч

0
Гренланђани: Гренланд припада нама, не САД ни Данској

Свијет

Гренланђани: Гренланд припада нама, не САД ни Данској

21 ч

0
Шта ће Европа урадити ако САД заузму Гренланд?

Свијет

Шта ће Европа урадити ако САД заузму Гренланд?

16 ч

0
НАТО се спрема: Хоће ли сукобити са Трампом због Гренланда?

Свијет

НАТО се спрема: Хоће ли сукобити са Трампом због Гренланда?

1 д

0

Више из рубрике

САД тражиле да се ослободе затвореници, Влада одмах реаговала: Изашло их више од 60

Свијет

САД тражиле да се ослободе затвореници, Влада одмах реаговала: Изашло их више од 60

3 ч

0
Огласио се Николас Мадуро и из затвора поручио само једну ствар

Свијет

Огласио се Николас Мадуро и из затвора поручио само једну ствар

3 ч

2
Овај град би могао да падне за пар минута и заувијек све промијени: Помињу се и "Арктички анђели"

Свијет

Овај град би могао да падне за пар минута и заувијек све промијени: Помињу се и "Арктички анђели"

3 ч

0
Стејт департмент савјетовао Американцима у Венецуели да одмах напусте земљу

Свијет

Стејт департмент савјетовао Американцима у Венецуели да одмах напусте земљу

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

05

Тешка несрећа на путу Сарајево-Фоча

12

01

Види ли ово Зијад Крњић: Велике гужве на прелазима према Хрватској

11

53

Сабаленка одржала лекцију Украјинки која јој није честитала

11

46

Незгода код Миљевине, застој на магистралном путу Фоча - Сарајево

11

35

"Пуче ко леденица": Познати музичар доживо тежак прелом ноге на паркингу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner