Француски министар оплео по САД: Европљани имају моћна средства за одбрану својих интереса

Извор:
СРНА
11.01.2026
09:02
Коментари:0
Француски министар спољних послова Жан Ноел Баро позвао је Сједињене Државе да престану да уцјењују Данску како би стекле директну контролу над Гренландом, који је аутономна данска територија.
Баро је рекао да не вјерује у америчку војну интервенцију ради заузимања Гренланда, коју је као могућност најавио предсједник САД Доналд Трамп, наводећи да то ништа не може да оправда, преноси БФМ.
"Гренланд је европска територија, стављена под заштиту НАТО-а. Европљани имају веома моћна средства за одбрану својих интереса. Ова уцјена мора да престане", навео је Баро.
Трамп је раније изјавио да Сједињене Државе желе да припоје ту територију зато што Русија или Кина намјеравају да "окупирају Гренланд", што ће и учинити ако САД не ураде то претходно, на лакши или на тежи начин.
Лидери пет гренландских странака заступљених у локалном парламенту поручили су у заједничкој изјави да о будућности Гренланда мора да одлучи гренландски народ.
Гренланд је био данска колонија до 1953. године, а аутономију је стекао 26 година касније.
Од 1951. године постоји споразум о одбрани између САД и Данске и Гренланда који практично даје одријешене руке америчким оружаним снагама на територији Гренланда, уколико о томе унапријед обавијесте локалне власти.
