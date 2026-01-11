Logo
Овај град би могао да падне за пар минута и заувијек све промијени: Помињу се и "Арктички анђели"

11.01.2026

08:12

Оно што је започело као шала током првог мандата Доналда Трампа, затим постало провокација, сада је озбиљна тема расправе унутар Бијеле куће - америчко преузимање Гренланда, укључујући и могућност употребе војне силе против НАТО савезника Данске.

Бијела кућа је у уторак потврдила да предсједник Трамп разматра "све опције" за стицање највећег свјетског острва, називајући га приоритетом националне сигурности потребним за "одвраћање наших противника у арктичкој регији".

Европски челници и Канада пожурили су у одбрану Гренланда.

"Сваки покушај заузимања Гренланда значио би крај НАТО-а", упозорила је данска премијерка Мете Фредериксен.

Челници Француске, Њемачке, Велике Британије, Италије, Пољске и Шпаније издали су заједничку изјаву.

"Гренланд припада свом народу", поручили су они.

Војни аналитичари истичу да би хипотетска инвазија била брза и релативно лака.

"Инвазија би се могла чинити донекле пријатељскијом и суочити се с мање оружаног отпора", рекао је стручњак за Арктик Бери Скот Зелен с Постдипломског студија америчке морнарице.

Додао је да би операција била "брза и углавном без проливања крви", слична инвазији на Гренаду 1983.

"Оно што почиње као прорачуната безбједносна интервенција могло би се у року од неколико недјеља претворити у једно од најзначајнијих отимања моћи у историји Арктика - прикривено језиком хуманитарне помоћи и регионалне стабилности", упозорио је одбрамбени аналитичар Кирк Хамертон, јавља Дејли Мејл.

Гренланд има око 57.000 становника, без властите војске, ваздухопловства или морнарице. Операција би вјероватно започела из америчке свемирске базе Питуфик на сјеверу острва, која је већ под контролом САД-а и служи за надзор ракета и свемира.

Оданде би тешки транспортни авиони пребацивали трупе, а кључну улогу имала би 11. ваздушнодесантна дивизија са сједиштем на Аљасци, позната као "Арктички анђели" - специјализована за борбу у екстремној хладноћи, падобранске десанте и кретање по леду.

Прве мете биле би главни град Нук, авионска лука и луке, парламент, комуникацијски центри те сједиште Заједничке арктичке команде. Америчка надмоћ у ваздуху, мору и свемиру - укључујући носаче авиона, подморнице, борбене авионе Ф-35 и Ф-22 те системе електронског ратовања - осигурала би потпуну доминацију, спречавајући било какав организовани одговор.

Ипак, аналитичари упозоравају да би политичке посљедице биле катастрофалне. Окупација би изазвала дубоку кризу у НАТО-у, правне спорове на међународним судовима и искористиле би је Русија и Кина за слабљење Запада.

Гренландско становништво у великим анкетама одбацује идеју придруживања САД-у, а дански службеници најављују жесток отпор на свим нивоима.

Бијела кућа истиче да је приоритет дипломатско и економско рјешење куповина, споразум о придруживању или нови безбједносни аранжман, преноси Вечерњи.

Тагови:

Grenland

Доналд Трамп

Danska

NATO

okupacija

Њемачка

Aljaska

