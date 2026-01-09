НАТО се спрема: Хоће ли сукобити са Трампом због Гренланда?

Извор:
Индекс
09.01.2026
16:01
Коментари:0
Чланови НАТО-а затражиле су од Савеза да појача своју присутност на Арктику као одговор на све интензивније америчке пријетње преузимањем Гренланда. На састанку одржаном иза затворених врата у Бриселу, амбасадори су се сложили да је неопходно ојачати арктичко крило организације због тврдњи америчког предсједника Доналда Трампа о изложености данске територије руском и кинеском утицају, пише Политико (Politico), позивајући се на изјаве тројице дипломата.
Међу предложеним мјерама су боље коришћење обавјештајних капацитета за надзор Арктика, повећање издатака за одбрану у тој регији, премјештање војне опреме, као и одржавање чешћих војних вјежби.
Низ приједлога јасно указује на растућу европску забринутост због америчких намјера према Гренланду. Бијела кућа је ове седмице појачала своје захтјеве и одбила да искључи могућност војног преузимања. Европске земље настоје да умире Трампа и избјегну војну интервенцију, за коју је Данска упозорила да би значила „крај савеза“.
Свијет
Стигла јасна порука Трампу: То би био крај за НАТО
Брзина којом се траже рјешења, само неколико дана након посљедњих иступа из Вашингтона, показује колико озбиљно Европа схвата овај ултиматум и егзистенцијални ризик који би инвазија на Гренланд представљала за трансатлантске односе. Очекује се да ће званичници НАТО-а сада разрадити конкретне опције за амбасадоре.
Као разлоге за контролу над Гренландом, Трамп наводи богатство сировина и налазишта нафте, као и наводну пријетњу од руских и кинеских бродова у близини. Међутим, стручњаци углавном оспоравају те тврдње, истичући да су Москва и Пекинг усмјерени на одбрамбене активности — попут заједничких патрола и војних улагања — прије свега на источном Арктику.
Свијет
Шта ће ЕУ урадити ако САД преузме Гренланд? Огласила се Каја Калас
Састанак 32 амбасадора у НАТО-у протекао је без директне конфронтације, а један од дипломата описао је атмосферу као „продуктивну“ и „конструктивну“. Дански амбасадор, који је говорио први, нагласио је да је спор билатерално питање, али се усредсриједио на успјехе НАТО-ове арктичке стратегије и потребу за даљим радом, што је наишло на широку подршку.
Питање Гренланда покренуто је и на састанку амбасадора Европске уније, гдје су чланице изразиле солидарност са Данском. Очекује се да ће Данска данас доставити и формални извјештај својим партнерима у ЕУ.
(Индекс)
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
17
22
17
21
17
13
17
07
17
04
Тренутно на програму