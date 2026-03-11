Logo
Огласио се Ивица Дачић: Није говорио о себи

АТВ

11.03.2026

20:55

Ивица Дачић
Фото: Tanjug/FOTO TANJUG/ OMK MUP REPUBLIKE SRBIJE

Предсједник СПС-а Ивица Дачић изјавио је поводом 20 година од смрти Слободана Милошевића да је он био историјска личност и да ће сјећање на њега бити све позитивније.

"Милошевић је, иако не у потпуности, једини српски националиста и патриота у власти после ослобођења Косова у Балканском рату 1913. године. Сви други су били присталице југословенске политике Карађорђевића и стварања троименог народа са Хрватима и Словенцима, а само је Милошевић поставио српско питање после 1914", навео је Дачић.

Додао је да је 20 година од смрти Милошевића у хашком казамату прилика да се истакне да велики број грађана преиспитује своје мишљење према њему.

"И то не због њега, већ због истих проблема који су и даље ту. Постављају питање како би се понашали да су били на његовом месту. Шта би радили у случају распада Југославије, стварања Републике Српске Крајине и Републике Српске, санкција, па на крају ултиматума и агресије због Косова", навео је Дачић на "Инстаграму".

Он је оцијенио да Милошевић није постао светац, али је све популарнији из године у годину.

Дугогодишњи предсједник Србије и Савезне Републике Југославије Слободан Милошевић преминуо је на данашњи дан прије 20 година у притвору Хашког трибунала.

Међународни кривични суд за бившу Југославију у Хагу објавио је 27. маја 1999. године, током НАТО агресије на Србију односно СРЈ, оптужницу против Милошевића. Ухапшен је 1. априла 2001. године, а Хашком трибуналу изручен је 28. јуна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Ивица Дачић

