Огласио се Ивица Дачић: Није говорио о себи

11.03.2026
20:55
Предсједник СПС-а Ивица Дачић изјавио је поводом 20 година од смрти Слободана Милошевића да је он био историјска личност и да ће сјећање на њега бити све позитивније.
"Милошевић је, иако не у потпуности, једини српски националиста и патриота у власти после ослобођења Косова у Балканском рату 1913. године. Сви други су били присталице југословенске политике Карађорђевића и стварања троименог народа са Хрватима и Словенцима, а само је Милошевић поставио српско питање после 1914", навео је Дачић.
Додао је да је 20 година од смрти Милошевића у хашком казамату прилика да се истакне да велики број грађана преиспитује своје мишљење према њему.
"И то не због њега, већ због истих проблема који су и даље ту. Постављају питање како би се понашали да су били на његовом месту. Шта би радили у случају распада Југославије, стварања Републике Српске Крајине и Републике Српске, санкција, па на крају ултиматума и агресије због Косова", навео је Дачић на "Инстаграму".
Он је оцијенио да Милошевић није постао светац, али је све популарнији из године у годину.
Дугогодишњи предсједник Србије и Савезне Републике Југославије Слободан Милошевић преминуо је на данашњи дан прије 20 година у притвору Хашког трибунала.
Међународни кривични суд за бившу Југославију у Хагу објавио је 27. маја 1999. године, током НАТО агресије на Србију односно СРЈ, оптужницу против Милошевића. Ухапшен је 1. априла 2001. године, а Хашком трибуналу изручен је 28. јуна.
