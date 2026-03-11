Logo
Large banner

Прва изјава Дарка Лазића након трагедије

Аутор:

АТВ

11.03.2026

21:53

Коментари:

0
Дарко Лазић
Фото: Printscreen Republika.rs

Пјевач Дарко Лазић огласио се први пут након што је данас у саобраћајној несрећи погинуо његов рођeни брат, Драган Лазић.

Пјевач је кроз сузе рекао да је пола његовог живота отишло са Драганом.

Погинуо Драган Лазић

Србија

Једно приведено због смрти брата Дарка Лазића

"Бићу јако кратак, нећу пуно да причам, не знам ни шта да вам кажем. Као да сам изгубио дио себе, све ми је ово јако тешко пало. Хвала вам што сте дошли, молим вас за мало разумијевања, немам снаге ни ријечи ни суза, морам да се вратим у кућу. Изгубио сам пола себе, пола свог срца. Не могу више да причам, немојте ми ништа замјерити", рекао је пјевач.

Подсјећамо, Драган Лазић погинуо је данас, у 32. години у саобраћајној несрећи у Владимирцима.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Дарко Лазић

Драган Лазић

Погинуо брат Дарка Лазића

Брат Дарка Лазића

Саобраћајна несрећа

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Дарко Лазић након породичне трагедије

Србија

Објављен први снимак Дарка Лазића након трагедије

2 ч

0
Ивица Дачић

Србија

Огласио се Ивица Дачић: Није говорио о себи

2 ч

0
Погинуо Драган Лазић, брат Дарка Лазића

Србија

Једно приведено због смрти брата Дарка Лазића

2 ч

0
Дарко Лазић с мајком

Србија

Мајка Дарка Лазића након трагедије изустила само 4 ријечи

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

07

Луда ноћ у Лиги шампиона: Мреже пуне до врха, Боде опет ''фрапира''

23

04

Партизан славио против Виртуса

22

59

Ирански напад претворио ноћ у дан у Израелу

22

54

Драматични детаљи пожара у Италији: Страдала жена из БиХ

22

52

Иран објавио услове за крај рата: Само три ствари

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner