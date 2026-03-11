Прва изјава Дарка Лазића након трагедије

Аутор:АТВ
11.03.2026
21:53
Пјевач Дарко Лазић огласио се први пут након што је данас у саобраћајној несрећи погинуо његов рођeни брат, Драган Лазић.
Пјевач је кроз сузе рекао да је пола његовог живота отишло са Драганом.
Једно приведено због смрти брата Дарка Лазића
"Бићу јако кратак, нећу пуно да причам, не знам ни шта да вам кажем. Као да сам изгубио дио себе, све ми је ово јако тешко пало. Хвала вам што сте дошли, молим вас за мало разумијевања, немам снаге ни ријечи ни суза, морам да се вратим у кућу. Изгубио сам пола себе, пола свог срца. Не могу више да причам, немојте ми ништа замјерити", рекао је пјевач.
Подсјећамо, Драган Лазић погинуо је данас, у 32. години у саобраћајној несрећи у Владимирцима.
