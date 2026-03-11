Објављен први снимак Дарка Лазића након трагедије

Аутор:АТВ
Рођени брат пјевача Дарка Лазића, Драган Лазић, страдао је у сриједу, 11. марта, у саобраћајној несрећи на путу Ваљево-Шабац.
Трагичан случај завио је породицу Лазић у црно, а у дому њихове мајке Бранке окупљају се чланови породице, пјевачи и бројни пријатељи и комшије.
Дарко Лазић такође је стигао у дом своје мајке, носећи црнину. Пјевач је видно сломљен и утучен, једва се креће након тешког губитка.
Један он најчитанијих медија у Србији "Телеграф" објавио је снимак Дарка када је стигао код мајке, а снимак можете погледати кликом ОВДЈЕ.
Пјевача су грлили ближњи и изјављивали му саучешће, а тугу и бол не може да сакрије са лица.
Подсјетимо, међу првима је у дом породице Лазић стигао пјевач Саша Капор, а потом и Даркова бивша супруга, пјевачица и водитељка Ана Севић, која је долетјела чим је чула за трагичну вијест.
Дошла је како би изјавила саучешће и била уз породицу и бившег супруга у овако тешким тренуцима.
Иначе, Драган је био млађи од Дарка двије године, а такође се бавио пјевањем, мада никада није имао жељу да постане дио естраде.
"Не свиђа ми се како данас код нас изгледа оно што се зове шоу-бизнисом. Мислим да мени то не треба. Радим са својим бендом, имам око 80 заказаних наступа у току године, и мени је то довољно", рекао је Драган Лазић раније једном приликом.
Многи су причали да Драган и гласом и ликом доста подсјећа на старијег брата Дарка.
Био гост Дарку на концерту
Дарко га је својевремено позвао и да му буде гост на његовом концерту у "Сава центру".
"Још један гост који је мени јако драг… Имао је највећу трему када сам му то саопштио. То је мој рођени брат који такође пјева. Желим да и он буде ту то вече, да и он отпјева двије пјесме, јер мислим да је то веома лијепо", рекао је тада Дарко Лазић.
Иначе, Дарко и Драган су били веома везани, често су се виђали и окупљали у Брестачу, гдје имају двије куће.
