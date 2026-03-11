Logo
Large banner

Објављен први снимак Дарка Лазића након трагедије

Аутор:

АТВ

11.03.2026

21:35

Коментари:

0
Дарко Лазић након породичне трагедије
Фото: Пинк Премијера

Рођени брат пјевача Дарка Лазића, Драган Лазић, страдао је у сриједу, 11. марта, у саобраћајној несрећи на путу Ваљево-Шабац.

Трагичан случај завио је породицу Лазић у црно, а у дому њихове мајке Бранке окупљају се чланови породице, пјевачи и бројни пријатељи и комшије.

Погинуо Драган Лазић

Србија

Једно приведено због смрти брата Дарка Лазића

Дарко Лазић такође је стигао у дом своје мајке, носећи црнину. Пјевач је видно сломљен и утучен, једва се креће након тешког губитка.

Један он најчитанијих медија у Србији "Телеграф" објавио је снимак Дарка када је стигао код мајке, а снимак можете погледати кликом ОВДЈЕ.

Пјевача су грлили ближњи и изјављивали му саучешће, а тугу и бол не може да сакрије са лица.

Подсјетимо, међу првима је у дом породице Лазић стигао пјевач Саша Капор, а потом и Даркова бивша супруга, пјевачица и водитељка Ана Севић, која је долетјела чим је чула за трагичну вијест.

Дошла је како би изјавила саучешће и била уз породицу и бившег супруга у овако тешким тренуцима.

Бавио се пјевањем али није хтио на естраду

Иначе, Драган је био млађи од Дарка двије године, а такође се бавио пјевањем, мада никада није имао жељу да постане дио естраде.

Дарко Лазић с мајком

Србија

Мајка Дарка Лазића након трагедије изустила само 4 ријечи

"Не свиђа ми се како данас код нас изгледа оно што се зове шоу-бизнисом. Мислим да мени то не треба. Радим са својим бендом, имам око 80 заказаних наступа у току године, и мени је то довољно", рекао је Драган Лазић раније једном приликом.

Многи су причали да Драган и гласом и ликом доста подсјећа на старијег брата Дарка.

Био гост Дарку на концерту

Дарко га је својевремено позвао и да му буде гост на његовом концерту у "Сава центру".

"Још један гост који је мени јако драг… Имао је највећу трему када сам му то саопштио. То је мој рођени брат који такође пјева. Желим да и он буде ту то вече, да и он отпјева двије пјесме, јер мислим да је то веома лијепо", рекао је тада Дарко Лазић.

Иначе, Дарко и Драган су били веома везани, често су се виђали и окупљали у Брестачу, гдје имају двије куће.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Погинуо брат Дарка Лазића

Брат Дарка Лазића

Дарко Лазић

Драган Лазић

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Ивица Дачић

Србија

Огласио се Ивица Дачић: Није говорио о себи

2 ч

0
Погинуо Драган Лазић, брат Дарка Лазића

Србија

Једно приведено због смрти брата Дарка Лазића

2 ч

0
Дарко Лазић с мајком

Србија

Мајка Дарка Лазића након трагедије изустила само 4 ријечи

3 ч

0
Дарко и Драган Лазић

Србија

Страшно: Ево колико година је имао страдали брат Дарка Лазића

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

07

Луда ноћ у Лиги шампиона: Мреже пуне до врха, Боде опет ''фрапира''

23

04

Партизан славио против Виртуса

22

59

Ирански напад претворио ноћ у дан у Израелу

22

54

Драматични детаљи пожара у Италији: Страдала жена из БиХ

22

52

Иран објавио услове за крај рата: Само три ствари

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner