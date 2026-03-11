Да ли је Минић одбио дуел са Станивуковићем?

Аутор:АТВ
11.03.2026
22:37
Коментари:0
Након што је премијер Републике Српске Саво Минић у сриједу предложио дуел са градоначелником Бањалуке и лидером ПСС Драшком Станивуковићем АТВ је предложио да се то одржи у нашем студију што прије.
Наша телевизија јавно је објавила да ће са задовољством угостити Минића и Станивуковића, да би поједини медији већ кренули да спинују са тврдњама а је премијер већ одбио дуел који је сам предложио.
Међутим, Минић се убрзо огласио и разбио лажи појединих медија - што бањалучких, што бијељинских.
Јасно је дао до знања да је спреман да се пред ТВ камерама очи у очи погледа са Станивуковићем.
"Мој посао је да водим Владу Републике Српске, али као што сам данас (сриједа 11. март) рекао градоначелнику Бањалуке, са задовољством ћу се одазвати на ТВ дуел. Уосталом, ја сам тај који је јавно предложио дуел и, наравно, спреман сам да размијенимо аргументе", навео је Минић.
За разлику од Станивуковића, поручио је Минић, има и других обавеза које му заокупљају мисли осим дуела и поручује му да ће у свом протоколу наћи мјеста за њега.
"Нисам толико докон и без обавеза да читав дан размишљам о ТВ гостовању. Питање за градоначелника је гдје жури и да ли је ТВ дуел сада његов једини проблем. Ако јесте, радо ћу га ставити у протокол и видимо се што прије", истакао је Минић.
На крају је поентирао практичним приједлогом како да се изгуби што мање времена у вршењу својих, законом прописаних, обавеза.
"Предлажем да локација снимања буде у „његовом граду“, како бисмо се обојица одмах након емисије могли вратити својим обавезама", закључио је премијер Српске.
