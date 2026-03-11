Ко ради свој посао, а ко гледа у туђе двориште?

Аутор:Бранка Дакић
Двије корпе, у њима уље, брашно, кафа, шећер и млијеко. Импровизовани штанд са основним намирницама. Није пијаца. Прес је Драшка Станивуковића. Дошао је пред зграду Владе Републике Српске, уз њега бројни сарадници, иза њега транспарент, са којег Влади Српске поручује да укине акцизе на гориво, смањи маржу на основне животне намирнице, иако је та одлука већ на снази и пита гдје су робне резерве.
"Људи, хајте да привремено се смање акцизе на гориво, да нам држава функционише, да нам хљеб не буде скупљи, али хајте вејп или алкохолна пића, ако немамо акцизе на то, хајте да то изнивелишемо", рекао је Драшко Станивуковић, предсједник Покрета Сигурна Српска.
Почистите своје двориште, па тражите замјерке у туђем, одговара Саво Минић, који каже да је видјевши скуп испред зграде Владе, изашао да чује шта Драшко Станивуковић има да каже. Тврди и је енергетско тржиште Српске стабилно, а гориво најјефтиније у региону. Подсјећа га да су у Бањалуци бројни проблеми и да грађани чекају рјешења.
"Шта је са градом, шта је са базеном, зашто се не наплаћује паркинг, колико је у Бањалуци изгубљено прихода. Није то Ваш приход градоначелниче, то је приход грађана. Зашто се не наплаћује паркинг, само сте требали основати предузеће. Па, приходи за пољопривреднике нису исплаћени. Имамо проблеме који су овоземаљски", рекао је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.
Нема одговора на питања. Умјесто тога, Станивуковић маше Приједлогом закона о робним резервама, чији текст су писали он и његови сарадници. На питање шта стоји у њему, одговара да то није никакво откриће, да садржи између осталог 20 намирница, претпостављамо оних које је изнио данас на улицу.
Република Српска
Лако је филозофирати кад те нико не пита: Дебакл Станивуковића пред Савом Минићем
"Како се мјери прави домаћин? Видиш има ли у кући оставу, а ми кажемо шпајз, права домаћинска кућа има шпајз. Е, тамо гдје је у шпајзу пуно ајвара, пуно саламе, пуно пршута, пуно сира, пуно свега онога што једног домаћина чини домаћином, па када му неко дође у госте каже погледајте моју оставу, тамо има свега. Шта вам желим рећи, оно што је шпајз за једну домаћинску кућу, то су робне резерве", рекао је Станивуковић.
Размотрићемо иницијативу о робним резервама, али не на тротоару и уз предизборне перформансе, већ за столом, одговара Минић.
"Апсолутно прихватам да робне резерве треба да постоје и да нису требале на онакав начин да буду у проблему, али робне резерве служе да неко не буде гладан. Нико у Републици Српској није гладан и неће бити гладан", рекао је Минић.
Од представа су, очигледно је, сви уморни, па и најоштрији критичари власти.
Република Српска
Минић дошао на конференцију Драшка Станивуковића и одржао му лекцију
"Један пропали студент економије држи нама економске лекције како се требају вратити робне резерве и то говори његова десна рука који је био потпредсјендик СНСД-а, када су укинуте робне резерве. То је једно врхунско лицемјерство", рекао је Небојша Вукановић, предсједник Листе за правду и ред.
Сјетио се Станивуковић и проблема мљекара и свега онога што није у његовој надлежности. Конференција на тротоару завршила је позивом на ТВ дуел. У било којој медијској кући. Наш студио је спреман.
