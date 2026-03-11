Отварање првог Центра за континуирану едукацију медицинских техничара у Српској

Аутор:Теодора Беговић
11.03.2026
20:44
Кроз континуирану едукацију медицинских техничара и побољшавања услова рада обезбиједиће се квалитетнија услуга пацијентима, што је један од главних циљева УКЦ-а Републике Српске. Центар ће пружити прилику свим медицинским техничаримма да унаприједе своје практичне вјештине и стекну нова знања.
"Овај Центар ће значити зато што доста медицинских техничара током свог основног, односно средњег школовања, не прођу све едукације и не добију прилику да спроведу неке од интервенција, као што је кататеризација, реанимација, али зато сада све те интервенције могу спровести овдје на луткама да наши пацијенти добију одмах обучене сестре", рекла је Слађана Врањеш, помоћник генералног директора за здравствену његу.
Оснивање Центра за контнуирану едукацију медицинских сестара и техничара дио је пројекта "Јачања сестринства у БиХ". Јако је важно знати каквим кадром располаже установа као што је УКЦ.
"УКЦ је дозволио пројекту да опреми један важан простор, који ћете имати прилику да видите касније, у којем се налази некаква опрема која је од велике важности за унапређење знања и вјештина нашег сестринског кадра. Кадра који је виталан у пружању здравствене заштите, односно његе нашим пацијентима", рекао је Елдин Фишековић, главни менаџер у пројекту "Јачања сестринства у БиХ".
Rади се о првом центру који је отворен у Републици Српској, а у будућности планира се и отварање у Требињу, Костајници, Приједору и на Палама.
"Што се тиче ових центара, они имају велику важност не само у смислу континуиране едукације медицинских сестара и техничара, него и у смислу нових технологија. Великом брзином нове технологије напредују и долазе у здравствене установе у Републици Српској, тако да је неопходно да паралелно томе радимо и обуку кадра који ће радити на тим технологијама", рекао је Ален Шеранић, министар здравља и социјалне заштите Републике Српске.
Тренд одласка медицинских техничара у Њемачку је у претходној години забиљежио драстичан пад у односу на године раније, али се медицинске установе у Републици Српској и даље суочавају са недостатком кадра. Кроз едукацију радника овај проблем се може превазићи.
"Знате да имамо одређене дефиците у виду недостатка медицинских техничара, али постоје други медицински профили који сигурно могу одговорити на захтјеве здравственог система уз адекватну доедукацију, уз обучене едукаторе и уз овакве услове сигурно можемо превазићи један хроничан недостатак кадра који се највише види у УКЦ-у", рекао је Никола Шобот, в.д. директора УКЦ-а Републике Српске.
Поред едукације, ради се и на новој систематизацији радника на УКЦ-у, чиме се отвара око 90 нових радних мјеста за медицинске техничаре. Техничарима ће се признавати и високе стручне спреме како би се изабрао најбољи кадар који ће се бринути о пацијентима.
