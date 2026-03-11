Logo
Опасни предатор виђен у близини БиХ

АТВ

11.03.2026

22:06

0
Сури орао
Фото: Screenshot/Facebook

Хрватска природа и даље одушевљава својом разноликошћу, а најновија потврда тога стигла је из Националног парка Плитвичка језера.

Тамо је забиљежена импресиван снимак сурог орла, једне од најмоћнијих птица грабљивица у Европи.

На званичној Фејсбук страници Националног парка објављен је видео у којем се види величанствени сури орао у свом природном окружењу.

Љубитељи природе брзо су реаговали, јер сусрети са овом птицом су ријетки и увијек посебни.

"Редовни становници шума Плитвичких језера пред камером! Аутоматска камера Стручне службе Националног парка забиљежила је врло ријетку и вриједну врсту у Хрватској – сури орао. Сури орао је један од најбржих летача и врхунски грабежљивац међу птицама. Строго је заштићен, критички угрожен и ријетка гњездарица Хрватске с 20 до 25 парова. Свака нова снимка открива д‌јелић живог свијета који Парк чини посебним", саопштили су из парка.

Моћни предатор планинског неба

Сури орао важи за једног од најмоћнијих предатора међу птицама у Европи. Ова импресивна грабљивица најчешће лови зечеве, куниће, глодаре и птице средње величине, али захваљујући огромној снази канџи може савладати и знатно већи плијен.

У планинским пред‌јелима забиљежени су случајеви да сури орао напада младе срне, лисице, па чак и јагњад или козлиће, ако се нађу издвојени и незаштићени. У обрушавању према плијену може достићи брзину већу од 200 километара на сат, што га чини једним од најбржих ловаца међу птицама.

Распон његових крила често прелази два метра, због чега ова величанствена птица лако доминира планинским небом док сатима кружи у потрази за плијеном.

Сури орао гради велика гнијезда на неприступачним литицама или високим стаблима, која могу трајати годинама, па чак и деценијама. Сваке сезоне их додатно проширује и обнавља, што му омогућује сигурно мјесто за одмор и одгој младих.

Гд‌је се може вид‌јети

У Хрватској се ова врста најчешће може вид‌јети у планинским подручјима Динарида, гд‌је још увијек постоје пространи и нетакнути природни простори. Управо таква станишта пружају овом ријетком предатору довољно простора за живот и лов.

На простору Балкана ова импресивна птица може се вид‌јети и у планинским пред‌јелима Босне и Херцеговине, Србије и Црне Горе. У БиХ се најчешће среће у Динаридима, на планинама попут Прења, Бјелашнице, Височице и Зеленгоре, док у Србији обитава на Старој планини, Копаонику и у подручју Ђердапа. У Црној Гори присутан је у високим планинским масивима као што су Дурмитор и Проклетије, гд‌је му стрме литице и пространи дивљи пред‌јели пружају идеалне услове за живот и лов.

Колико их има на Балкану

Иако је сури орао распрострањен у многим дијеловима свијета, на Балкану је његова популација релативно мала. Стручњаци процјењују да у Хрватској гнијезди око 20 до 25 парова, док у Босни и Херцеговини живи приближно 30 до 50 парова.

У Србији се процјењује на око 10 до 20 гнијездећих парова, углавном у планинским и тешко приступачним подручјима, док у Црној Гори обитава између 15 и 25 парова, најчешће у високим планинским масивима попут Дурмитора и Проклетија.

Због малог броја јединки и осјетљивог станишта, сури орао је строго заштићена врста, а свако ново опажање или снимак ове импресивне птице сматра се значајним за праћење њеног опстанка у природи.

