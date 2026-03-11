Затворски чувари добијају повољније услове за пензију?

Аутор:АТВ
11.03.2026
20:15
Затворски полицајци у Републици Српској могли би да имају иста права приликом пензионисања као и они у МУП-у и суду. Предвиђено је то предложеним измјенама закона о извршењу кривичних и прекршајних санкција. Након готово три деценије рада у служби, Драгослав Божић који ускоро одлази у пензију каже да је ријеч о проблему на чије рјешење се чека годинама.
"Били смо годинама у неравноправном положају са припадницима МУП-а што се тиче пензионерских права. Важно је нагласити да рјешавањем овог проблема одлазим у пензију сигуран да је мој рад у претходном периоду вреднован и захваљујући одговорној политици која се води према радницима и пензионерима", рекао је Драгослав Божић, припадник Службе обезбјеђења КПЗ Бањалука, старији полицајац прве класе.
О посвећености и одговорности коју имају полицајци у затвору свакодневно свједочи начелник службе обезбјеђења КПЗ Бања Лука Дејан Глигић.
Припадници каже раде у смјенама 24 часова дневно и брину о безбједности установе, запослених али и лица лишених слободе.
"Ово није једино право које није усаглашено са правима припадника МУП-а тако да се надам и захвалим министру што се бори за наша права и надам се да ће убудуће наставити са таквим својим дјеловањем", рекао је Дејан Глигић, начелник Службе обезбјеђења КПЗ Бањалука.
У казнено поправним заводима у Републици Српској запослено је око 500 полицијских службеника који раде на захтјевним у специфичним пословима. Министар правде истиче да је циљ измјена закона изједначавање њихових права са правима полицајаца МУП-а, а иницијатива је добила и подршку предсједника Владе Републике Српске.
"Министарство је иницирало измјене и допуне закона о извршењу кривичних и прекршајних санкција да изједначимо права полицајаца који раде у казнено поправним установама са полицајцима запосленим у МУП-у.
-Важно је да полицајци који раде 30 година у затвору на тешким пословима да имају иста права као и колеге у министарству унутрашњих послова", рекао је Горан Селак, министар правде Републике Српске.
Према овим измјенама закона затворским чуварима би се визина пензије требала обрачунавати на основу пет годишњих плата које су за њих најповољније. Предложене измјене закона 17. марта наћи ће се пред посланицима у Народној Скупштини Републике Српске гдје се очекује њихова пуна подршка.
