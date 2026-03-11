Logo
Large banner

Трамп одговорио на најаве да ће Иран напасти САД

Аутор:

АТВ

11.03.2026

21:21

Коментари:

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп
Фото: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је да није забринут због потенцијалних напада Ирана или његових савезника на америчко тло, док је ФБИ упозорио да ирански дронови могу да буду упућени на западну обалу САД.

"Не, не брине ме", одговорио је Трамп упитан да ли га брину наводи да Иран може да прошири одмазду и наводно нападне америчко тло, пренио је ЦНБЦ.

Ивица Дачић-2602026

Србија

Огласио се Ивица Дачић: Није говорио о себи

Према извјештају АБЦ Њуз, ФБИ је упозорио полицијске управе у америчкој савезној држави Калифорнији да би Исламска Република могла да узврати на америчке ударе лансирањем дронова према западној обали.

ФБИ је у фебруарском упозорењу навео да Иран наводно планира изненадни напад користећи беспилотне летјелице са неидентификованог брода уз обалу САД, посебно на циљеве у Калифорнији, уколико би САД извршиле нападе на Иран.

ФБИ је додао да нема додатне информације о времену, начину извођења, тачним циљевима или извршиоцима могућег напада.

Кружни ток код Ауди сервиса

Бања Лука

Шта ће бити са пјешацима након изградње кружног тока код "Ауди центра"

Портпароли ФБИ, полиције Лос Анђелеса, гувернера Калифорније и градоначелника Лос Анђелеса нису одговорили на захтјеве "Ројтерса" за коментар.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Иран најновије вијести

Иран вијести

Доналд Трамп

Америка

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Слон провалио у ресторан

Свијет

Слон провалио у ресторан

2 ч

0
Иранска ракета Корамшар-4

Свијет

Иран ће напасти америчку државу: Стигло упозорење ФБИ

3 ч

0
Нестало 7 д‌јеце: Хитна потрага у Мађарској, Србији и Румунији

Свијет

Нестало 7 д‌јеце: Хитна потрага у Мађарској, Србији и Румунији

5 ч

0
Откривено у каквом је стању нови врховни вођа Ирана

Свијет

Откривено у каквом је стању нови врховни вођа Ирана

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

07

Луда ноћ у Лиги шампиона: Мреже пуне до врха, Боде опет ''фрапира''

23

04

Партизан славио против Виртуса

22

59

Ирански напад претворио ноћ у дан у Израелу

22

54

Драматични детаљи пожара у Италији: Страдала жена из БиХ

22

52

Иран објавио услове за крај рата: Само три ствари

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner