Трамп одговорио на најаве да ће Иран напасти САД

11.03.2026
Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је да није забринут због потенцијалних напада Ирана или његових савезника на америчко тло, док је ФБИ упозорио да ирански дронови могу да буду упућени на западну обалу САД.
"Не, не брине ме", одговорио је Трамп упитан да ли га брину наводи да Иран може да прошири одмазду и наводно нападне америчко тло, пренио је ЦНБЦ.
Према извјештају АБЦ Њуз, ФБИ је упозорио полицијске управе у америчкој савезној држави Калифорнији да би Исламска Република могла да узврати на америчке ударе лансирањем дронова према западној обали.
ФБИ је у фебруарском упозорењу навео да Иран наводно планира изненадни напад користећи беспилотне летјелице са неидентификованог брода уз обалу САД, посебно на циљеве у Калифорнији, уколико би САД извршиле нападе на Иран.
ФБИ је додао да нема додатне информације о времену, начину извођења, тачним циљевима или извршиоцима могућег напада.
Портпароли ФБИ, полиције Лос Анђелеса, гувернера Калифорније и градоначелника Лос Анђелеса нису одговорили на захтјеве "Ројтерса" за коментар.
