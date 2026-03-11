Шта ће бити са пјешацима након изградње кружног тока код "Ауди центра"

Аутор:АТВ
Прича о безбједности пјешака код "Ауди центра" траје већ дуже вријеме. Ријеч је о једној од најпрометнијих саобраћајница гдје се грађани свакодневно муку муче са преласком улице, а муку муче и надлежни јер су до недавно сви брже боље пребацивали лоптицу с једних на друге и давали опречне изјаве.
Пролаз испод саобраћајнице, пролаз преко саобраћајнице или ништа од наведеног? Шта ће се градити, ко ће градити а ко платити, како и кад – што је тренутно најпроблематичније? Много је нових информација од нашег посљедњег прилога, али међу њима још није рјешење.
Чека се завршетак радова на кружној раскрсници и студија, односно провјера о безбједности саобраћаја. Биће, како је одговорено АТВ-у у Министарству саобраћаја, у року од годину након завршетка радова.
Директор Путева за АТВ каже да је потходник био предвиђен првобитним уговором који је Град потписао с извођачем радова. Износ пара који треба да буде плаћен извођачу остао је исти након измјена уговора, али је потходник негдје успут нестао из уговора као обавеза извођача .
"Они су образложили да није урађена пројектна документација за потходник и нису ријешени имовински односи под изговором да се не може то урадити због инсталација. Ми, с друге стране, сматрамо да су инсталације секундарна ствар и да, у складу с техничким прописима, увијек има начина да се оне измјесте, како то раде велики градови који имају по милион становника. Све се измјести, али уради се оно што је заиста потребно", рекао је Мирослав Јанковић, вршилац дужности директора Јавног предузећа "Путеви Републике Српске".
Путеви су од Града наслиједили уговор с извођачем кад су прошле године преузели комплетан посао изградње кружног тока код Ауди центра. Још анализирају детаље и неће моћи платити ништа док се све не разјасни. Јанковић такође предлаже да проблем привремено може да се ријеши семафором, као и заштитним баријерама за пјешаке.
Директор Путева подсјећа да је анексом споразума између Путева и Града из децембра прошле године предвиђено да пјешачки саобраћај ријеши Град Бањалука – потходником или пасарелом. Градоначелник је прије неколико дана тврдио да то није обавеза града. Данас каже – градиће пасарелу. Некад. У међувремену, рачуна се на постојећи потходник 200 метара даље - који није у функцији тренутно.
"Радимо надвожњак, да не би дирали све те инсталације. Ми ћемо то урадити", рекао је градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић.
Да ли ће Бањалучани морати чекати на надвожњак 5 година?
"Имаћемо отворен и оспособљен потходник 200 метара ниже тачно на глани улаз ако то кампус дозволи... Као озбиљни људи за пасарелу морате ставити већи рок", рекао је Станивуковић.
И док се надлежни не слажу око рокова и рјешења стручњаци упозоравају да је на овом дјелу саобраћајнице неопходно реаговати што прије.
"Било какав саобраћајни пројекат се не може радити парцијално. Један дио пројекта да завршите данас а за пет година да рјешавате пасарелу или потходнике, то је саставни дио саобраћајног рјешења на овој микро локацији. На овој микро локацији ако имамо 17.000 возила који прођу ви морате дјеловати промптно, односно одмах, и да ријешите проблем пјешака и бициклиста а не да чекате пет година да број регистрованих возила порасте за нових 10.000 возила", рекао је Миленко Јаћимовић, стручњак за безбједност саобраћаја.
Према наводима Министарства саобраћаја и веза коначна одлука треба бити донесена по завршетку студије која ће бити обављена по завршетку радова.
"Уколико извјештај о Провјери безбједности саобраћаја, као и евентуална саобраћајна студија, покажу да је потребно додатно уредити кретање пјешака на овој локацији, Град Бања Лука је, према Споразуму, преузео обавезу да у року од пет година од завршетка радова, односно пуштања раскрснице у саобраћај, изгради пасарелу или подвожњак, односно друго одговарајуће инфраструктурно рјешење, уколико се оно покаже као оптимално.
Сходно наведеном, коначна одлука о конкретном рјешењу биће донесена након спроведене Провјере безбједности саобраћаја и анализе резултата", саопштено је из Министарства саобраћаја и веза.
До тада грађани који свакодневно пролазе ову саобраћајницу и даље чекају конкретно рјешење.
