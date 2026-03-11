Logo
Large banner

Град Бањалука даје до 15.000 КМ: Ево ко и како може конкурисати

Аутор:

АТВ

11.03.2026

16:26

Коментари:

0
Табела: Колико ће убудуће бити најниже пензије по годинама стажа
Фото: АТВ

Град Бањалука расписао је јавни позив за удружења грађана и фондације која желе да реализују пројекте у локалној заједници, а из градског буџета могу добити од 2.500 до 15.000 КМ по пројекту.

Ријеч је о новцу који Град сваке године додјељује организацијама цивилног друштва како би реализовале програме корисне за грађане, посебно за дјецу, старије особе и друге осјетљиве групе.

Камион прегазио бицикл

Бања Лука

Камион прегазио бицикл: Незгода у Бањалуци

Пријавити се могу удружења и фондације које су регистроване и имају сједиште или организациону јединицу на подручју Бањалуке. Свако удружење може послати само један пројекат.

Пројекти морају бити реализовани у Бањалуци и завршени до краја 2026. године.

Које пројекте Град жели да подржи

Град је дефинисао седам области у којима ће финансирати пројекте.

Најновија вијест

Хроника

Драма у Травнику: Беба упала у шахт, пребачена у болницу

То су програми који помажу особама са инвалидитетом да живе самосталније, активности за старије особе, пројекти који подржавају жене и спречавају насиље у породици, програми за дјецу и младе са сметњама у развоју, активности које дјецу укључују у заштиту животне средине, програми за превенцију болести зависности и заштиту менталног здравља, као и пројекти који се баве спречавањем вршњачког насиља међу дјецом.

Шта удружења морају послати уз пријаву

Да би се пријавили, удружења морају доставити пријавни образац и опис пројекта који желе реализовати, преноси "Бл портал".

Уз то се прилажу и основни документи о организацији, као што су рјешење о регистрацији, порески број, статут удружења, финансијски извјештај за прошлу годину, извјештај о раду и план рада за ову годину, те потврда да су измирене пореске обавезе.

Ко одлучује коме иде новац

Све пријаве прегледаће комисија коју именује градоначелник.

dns

Градови и општине

ДНС тражи нову колацију у Гацку

Комисија ће оцјењивати пројекте према неколико критеријума, међу којима су искуство организације, значај пројекта за заједницу, план активности и начин на који је предвиђено трошење новца.

Након оцјењивања, градоначелник доноси одлуку који пројекти ће добити средства и са тим удружењима потписује уговоре.

Рок за пријаве

Јавни позив отворен је 21 дан од дана објављивања у новинама и на интернет страници Града Бањалука.

Пријаве се предају у затвореној коверти у пријемној канцеларији Градске управе или се шаљу поштом на адресу Града.

Резултати јавног позива биће објављени на званичној интернет страници Града Бањалука након доношења одлуке о расподјели средстава.

невријеме киша

Друштво

Познати метеоролог објавио прогнозу која никога неће обрадовати

Овим програмом Град сваке године финансијски подржава пројекте удружења која кроз различите активности покушавају побољшати квалитет живота у локалној заједници.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бањалука

projekti

новац

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Камион прегазио бицикл

Бања Лука

Камион прегазио бицикл: Незгода у Бањалуци

1 ч

0
Зељковић: Премијер Минић рекао оно што грађани Бањалуке говоре сваки дан

Бања Лука

Зељковић: Премијер Минић рекао оно што грађани Бањалуке говоре сваки дан

2 ч

0
Илустрована обмана: У корпи вриједност 35 КМ

Бања Лука

Илустрована обмана: У корпи вриједност 35 КМ

3 ч

10
Какве су цијене на Тржници у Бањалуци

Бања Лука

Какве су цијене на Тржници у Бањалуци

10 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

42

Бањалука: Путин и Трамп заједно на Туњицама

17

31

Нафтни моћници урадили нешто што никада није виђено

17

28

Нове бесплатне здравствене услуге за грађане Српске

17

19

Откривено у каквом је стању нови врховни вођа Ирана

17

12

Прасе се одлучило за шетњу и успорило саобраћај

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner