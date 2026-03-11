Град Бањалука даје до 15.000 КМ: Ево ко и како може конкурисати

Аутор:АТВ
Град Бањалука расписао је јавни позив за удружења грађана и фондације која желе да реализују пројекте у локалној заједници, а из градског буџета могу добити од 2.500 до 15.000 КМ по пројекту.
Ријеч је о новцу који Град сваке године додјељује организацијама цивилног друштва како би реализовале програме корисне за грађане, посебно за дјецу, старије особе и друге осјетљиве групе.
Пријавити се могу удружења и фондације које су регистроване и имају сједиште или организациону јединицу на подручју Бањалуке. Свако удружење може послати само један пројекат.
Пројекти морају бити реализовани у Бањалуци и завршени до краја 2026. године.
Град је дефинисао седам области у којима ће финансирати пројекте.
То су програми који помажу особама са инвалидитетом да живе самосталније, активности за старије особе, пројекти који подржавају жене и спречавају насиље у породици, програми за дјецу и младе са сметњама у развоју, активности које дјецу укључују у заштиту животне средине, програми за превенцију болести зависности и заштиту менталног здравља, као и пројекти који се баве спречавањем вршњачког насиља међу дјецом.
Да би се пријавили, удружења морају доставити пријавни образац и опис пројекта који желе реализовати, преноси "Бл портал".
Уз то се прилажу и основни документи о организацији, као што су рјешење о регистрацији, порески број, статут удружења, финансијски извјештај за прошлу годину, извјештај о раду и план рада за ову годину, те потврда да су измирене пореске обавезе.
Све пријаве прегледаће комисија коју именује градоначелник.
Комисија ће оцјењивати пројекте према неколико критеријума, међу којима су искуство организације, значај пројекта за заједницу, план активности и начин на који је предвиђено трошење новца.
Након оцјењивања, градоначелник доноси одлуку који пројекти ће добити средства и са тим удружењима потписује уговоре.
Јавни позив отворен је 21 дан од дана објављивања у новинама и на интернет страници Града Бањалука.
Пријаве се предају у затвореној коверти у пријемној канцеларији Градске управе или се шаљу поштом на адресу Града.
Резултати јавног позива биће објављени на званичној интернет страници Града Бањалука након доношења одлуке о расподјели средстава.
Овим програмом Град сваке године финансијски подржава пројекте удружења која кроз различите активности покушавају побољшати квалитет живота у локалној заједници.
