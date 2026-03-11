Logo
ДНС тражи нову колацију у Гацку

АТВ

11.03.2026

16:08

ДНС тражи нову колацију у Гацку

Предсједништво Општинског одбора ДНС Гацко данас је на сједници донијело одлуку о формирању нове коалиције у Гацку.

Разматрајући свеопште стање на подручју општине Гацко, а имајући у виду значај предстојећих општих избора који ће се одржати октобра 2026. године, а такође и учесталих напада политичког Сарајева у циљу урушавања институција Републике Српске, Предсједништво Општинског одбора ДНС Гацко, на сједници одржаној дана 05.03.2026. године донијело је сљедеће Закључке:

  • Овим путем покрећемо иницијативу испред Општинског одбора ДНС-а Гацко, за утврђивање заједничког политичког дјеловања за предстојеће опште изборе, које би подразумијевало формирање координационог тијела локалних одбора странака које чине коалиционе странке на нивоу Републике Српске окупљене око СНСД-Милорад Додик.
  • Овим путем предлажемо, а на основу Закључка 1., разматрање и израде платформе заједничког дјеловања на локалном нивоу у власти општине Гацко како би смо унаприједили рад и функционисање како представничке тако и извршне власти у оквиру својих законских надлежности, а све у циљу добробити грађана Гацка и осигурања побједе заједничких кандидата републичке коалиције за инокосне функције.
  • Имајући у виду договор са састанка делегације СНСД-Милорад Додик и ДНС-Ненад Нешић, одржаног дана 24.02.2026. године (уторак) у Бања Луци, позивамо лидере странака да изврше неопходне консултације у циљу организовања што хитнијег састанка и предузимања конкретних активности у складу са претходним Закључцима.
Милорад Додик и Радован Ковачевић

Република Српска

Ковачевић са Додиком: Јако смо задовољни позицијом Српске на међународној сцени

Gacko

ДНС

koalicija

