Logo
Large banner

Ковачевић са Додиком: Јако смо задовољни позицијом Српске на међународној сцени

Аутор:

АТВ

11.03.2026

15:31

Коментари:

0
Милорад Додик и Радован Ковачевић
Фото: X/KovacevicRaso

Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић саопштио је да је послије успјешне посјете и великог броја важних састанака у Вашингтону и Будимпешти прво разговарао са предсједником Милорадом Додиком, те да су јако задовољни позицијом Српске на међународној сцени.

"Као и послије сваке међународне активности, тако сам и послије успјешне посјете и великог броја важних састанака у Вашингтону и Будимпешти, прво разговарао са предсједником Додиком. Јако смо задовољни позицијом Српске на међународној сцени!", написао је Ковачевић на "Иксу".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

Радован Ковачевић

Република Српска

Вашингтон

Budimpešta

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Затвор

Република Српска

Психотерапија насилницима у КПЗ-у од 6 мјесеци до двије године

3 ч

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Вријеме за рационалне одлуке, ЕУ да укине санкције на увоз нафте из Русије

3 ч

0
Клокић у посјети МСП Италије, предложено организовање привредне мисије Српске

Република Српска

Клокић у посјети МСП Италије, предложено организовање привредне мисије Српске

4 ч

0
Лако је филозофирати кад те нико не пита: Дебакл Станивуковића пред Савом Минићем

Република Српска

Лако је филозофирати кад те нико не пита: Дебакл Станивуковића пред Савом Минићем

4 ч

4

  • Најновије

  • Најчитаније

17

42

Бањалука: Путин и Трамп заједно на Туњицама

17

31

Нафтни моћници урадили нешто што никада није виђено

17

28

Нове бесплатне здравствене услуге за грађане Српске

17

19

Откривено у каквом је стању нови врховни вођа Ирана

17

12

Прасе се одлучило за шетњу и успорило саобраћај

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner