Ковачевић са Додиком: Јако смо задовољни позицијом Српске на међународној сцени

Аутор:АТВ
11.03.2026
15:31
Коментари:0
Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић саопштио је да је послије успјешне посјете и великог броја важних састанака у Вашингтону и Будимпешти прво разговарао са предсједником Милорадом Додиком, те да су јако задовољни позицијом Српске на међународној сцени.
"Као и послије сваке међународне активности, тако сам и послије успјешне посјете и великог броја важних састанака у Вашингтону и Будимпешти, прво разговарао са предсједником Додиком. Јако смо задовољни позицијом Српске на међународној сцени!", написао је Ковачевић на "Иксу".
Као и послије сваке међународне активности, тако сам и послије успјешне посјете и великог броја важних састанака у Вашингтону и Будимпешти, прво разговарао са предсједником @MiloradDodik.— Радован Ковачевић (@KovacevicRaso) March 11, 2026
Јако смо задовољни позицијом Српске на међународној сцени! pic.twitter.com/CQVuoUaQrc
