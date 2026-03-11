Клокић у посјети МСП Италије, предложено организовање привредне мисије Српске

Аутор:АТВ
Министар за европске интеграције и међународну сарадњу Златан Клокић, током посјете Италији, разговарао је са замјеником генералног директора за промоцију Италије и економску интернационализацију при Министарству спољних послова Италије, амбасадором Фабрициом Лобасом, као и представницима Одјељења за Европу, Одсјек за Балкан.
Теме састанка биле су могућности интензивирања сарадње Републике Српске и Италије у свим областима, са посебним нагласком на привреду и инвестиције.
Министар Клокић је саговорнике упознао о статусу досадашње сарадње са Италијом, политичком ситуацијом у БиХ и напретком по питању Европских интеграција, те предложио заједничку сарадњу са Министарством спољних послова Италије у организовању међусобних посјета делегација Републике Српске и Италије.
Током састанка, амбасадор Лобасо је предложио организовање привредне мисије Републике Српске и долазак делегације у Рим како би се представили привредни потенцијали и повезале привредне коморе и удружења привредника из Српске и Италије.
Саговорници су се усагласили да ће интензивирати сарадњу у циљу бољег привредног повезивања и реализацији заједничких активности и пројеката.
Такође, Клокић је италијанске колеге упознао о проблему који је код превозника и шпедитера у Републици Српској и БиХ изазвало увођење новог система уласка у ЕУ, те замолио да Министарство спољних послова Италије помогне у рјешавању овог проблема, у сарадњи са Европском комисијом.
