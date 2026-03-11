Тривићка ћути, Народни фронт се обрачунава са Небојшом Вукановићем

Аутор:АТВ
11.03.2026
10:15
Коментари:7
Опозиционе структуре осим чланства Покрета Сигурна Српска и Небојше Вукановића утихнуле су у посљедње вријеме, а нарочито се истиче ћутање предсједника Народног фронта Јелене Тривић.
Управо због тога директно је оптужује Небојша Вукановић, лидер Листе за правду и ред који тврди да ће се Тривићка приклонити лидеру ПСС-а Драшку Станивуковићу који је већ јавно хвали.
Умјесто од Тривићке, Вукановић константно добија одговоре чланова Народног фронта. Прво је ушао у оштар сукоб са послаником НФ-а у НСРС Жељком Дубравцем због изјаве да он треба да буде предсједник НСРС, а свој обрачун је наставио са Алексом Бобаром, предсједником Уније младих Народног фронта.
Република Српска
Вукановић оплео по Народном фронту: Немојте да исучем мач
Бобар је замјерио Вукановићу састанак на Купресу гдје је чинио "опозициону" делегацију заједно са Драшком Станивуковићем током састанка са ХДЗ-ом, а да ту није било Јелене Тривић и Народног фронта.
" Народни фронт нема посланике нити делегате у Парламенту БиХ, није ни учествовао на изборима 2022. године, па Човић није имао разлог да их позове на састанак, јер Јелена Тривић није успјела да преведе, боље рећи купи, неког од посланика Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ који су освојили мандат, као што јој је то пошло за руком у Народној скупштини Републике Српске, гдје је узела по једног посланика СДС-у, ПДП-у и ДНС-у, и у тој чињеници се крије прост одговор на питање младог студента Бобара, и слободно нека се не устеже, као што није ни данас, у нека народних дана, као и данас, објављује фотографије са Купреса", поручио је Вукановић.
Бобар данас, 11. марта, поручује да ни у једном тренутку није напао Вукановића, нити га је питао зашто Јелена Тривић није била на Купресу.
“Само сам констатовао да си ти био, и то са разлогом који смо ми у Народном фронту разумјели – да је циљ избацити Милорада Додика из Савјета министара. Управо зато ми није јасно зашто је споран наш позив да опозиција сједне за исти сто, када је циљ потпуно исти, и још већи – рушење Додиковог режима у комплету”, казао је Бобар.
Разлика је, наводи Бобар, само у томе што нико од њих тај разговор не условљава министарским фотељама нити било каквим функцијама.
“То што ми у Народном фронту и великим дијелом сама јавност сматрамо да је Јелена Тривић по свим критеријумима компетентна да буде будућа премијерка, ваљда имамо толико права да нешто сматрамо и да то кажемо! Бар бисмо толико права требали имати. Јелена никада није позвала Драшка да сједне са њим насамо, нити је сједила с њим”, изјавио је Бобар.
Република Српска
Вукановић: Чудно ми је што Тривић ћути, повлачење Блануше био би пораз
Истакао је да је Тривићева позвала цијелу опозицију, укључујући и Вукановића, јер је свјесна да је то једини начин да се овај режим смијени.
“Са друге стране, ти си сједио са Драшком, и то баш у периоду када се говорило о министарској фотељи. Када си видио да од тога нема ништа, повукао си се и наставио по старом. А само мало прије тога јавно си говорио како никоме не би опростио да сједне са Драшком, без обзира на разлоге”, подсјетио је Бобар.
Бобар је нагласио да је Народни фронт чак прећутао и то што је Вукановић на Купресу сједио са Драшком и Човићем, јер нису жељели правити беспотребне приче ако је циљ заиста био оно о чему је Вукановић тада говорио.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
