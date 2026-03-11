Logo
ГОАТ се вратио из пензије, селектор га "искулирао" – навија за ривала у баражу за Мундијал

11.03.2026

11:17

Коментари:

0
Фото: АТВ

Оскар Виљегас, селектор фудбалске репрезентације Боливије, објавио је списак од 28 играча за интерконтинентални бараж за пласман на Мундијал, али на њему нема Марсела Морена.

Највеће изненађење за навијаче јесте чињеница да на списку нема легендарног нападача и капитена, рекордера по броју голова за Боливију.

Искусни Морено, који сада има 38 година, недавно се вратио фудбалу у дресу Оријенте Петролеро, клуб у ком је почео каријеру, како би покушао да поврати такмичарски ритам. Ипак, селектор Виљегас одлучио је да предност да играчима који су током квалификационог циклуса имали стабилнију форму и континуитет.

Услиједила је и Моренова реакција на друштвеним мрежама, гдје је јавно пружио подршку ривалу Боливије у баражу.

"Идемо Суринам, проклетство", написао је видно револтирани фудбалер.

Морено репрезентативну каријеру завршава као играч са највише наступа за Боливију (108), уз 38 постигнутих голова, што га чини најбољим стријелцем у историји националног тима.

Његово одсуство означава и смену генерација у свлачионици Боливије, гдје ће сада нови лидери морати да преузму одговорност у одлучујућим утакмицама за пласман на Свјетско првенство.

Репрезентација ће припреме започети у Санта Круз де ла Сијера са јасним циљем – да прекине 32 године дуг пост без пласмана на Свјетско првенство. Посљедњи пут Боливија је играла на Мундијалу 1994. године.

Боливијци су у јужноамеричким квалификацијама завршили на седмом месту са 20 бодова, чиме су изборили мјесто у баражу. До тога су стигли после снажног финиша квалификација, укључујући и велику побједу против Бразила у Ел Алту.

