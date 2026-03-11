Минић дошао на конференцију Драшка Станивуковића и одржао му лекцију

Аутор:АТВ
На конференцији бањалучког градоначелника Драшка Станивуковића на којој је говорио о глобалним проблемима, појавио се и предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и одржао је лекцију првом човјеку града.
Градоначелник Бањалуке је причао глобалном тржишту нафте, акцизама, младима који одлазе, Граничном прелазу у Градишци и генерално свему што није у надлежности локалног функционера.
Након утопијске приче и разних приједлога, предсједник Владе Републике Српске Саво Минић стао је пред новинаре и наставио конференцију Драшка Станивуковића.
"Добро знате какав сам став до сада имао и према градоначелнику и према Бањалуци. Сваки пут је била сарадња без сувишних ријечи које би могле да наруше односе. Међутим, морам почети овако, као што рече градоначелник када су стари учили своје да функционишу и када је причао око шпајза, ја сам прво као домаћин видио да је нека ларма око куће, изашао сам да видим шта је и видио да је конференција за штампу. Исто тако кажу своју стари, прво се поради у свом дворишту па се иде код комшије", поручио је Минић Станивуковићу.
Он је истакао да Влада Републике Српске активно ради на свему ономе што представља тренутно проблем, од сукоба на Блиском истоку до специјалне војне операције у Украјини која и даље траје.
"Овдје су са мном министри који су круцијални за овоземаљски, данашњи живот, у смислу свих активности које се односе на енергетику, нафту.. Желим да зна јавност, јавност Републике Српске, а и ви градоначелниче и ваши менаџери, пријатељи, сви ти научници клети који су правили тај закон о робним резервама. Једино што је урађено до сада у Европи је да је Хрватска ограничила цијену дизела 3,7 КМ. Међународна агенција за енергију није слово написала. Када је у питању Србија, продужена је уредба до прекосутра. Гориво у Србији у овом моменту је 3.81 КМ, гориво у Српској је од 3.05 до 3.10. Имамо довољно горива и јефтинији смо од региона. Имамо довољно горива подијелили смо спискове за регресирани дизел и обавили разговоре са онима који имају нафтне терминале".
Минић истиче и да конференција за медије Драшка Станивуковића није била на улици испред Владе, не би ни изашао.
"Сачекао бих да градоначелник и његови сарадници кажу то гдје треба да кажу, а не на тротоарима. Ако причамо о томе шта треба урадити, драго ми је што је овдје и градски менаџер, па да питам шта је града, рупа, базена, гријања, зашто се не наплаћује паркинг, колико је изгубљено прихода? Није то ваш приход него грађана Бањалуке. Базен вам није радио 2-3 мјесеца. Када је у питању пољопривреда, није исплаћено за 2025. годину а неко ставља то на терет Владе", рекао је Минић.
Што се тиче робних резерви, Минић истиче да робне државе ниједне државе никада нису биле довољне за одговор на било коју кризну ситуацију.
"Треба да постоје, али, оне служе да неко не буде гладан. Нико у Српској није гладан и неће бити. Пет пумпи је кажњено, сутра иду одлуке око ограничења маржи, робе широке потрошње, предлажем да не малтретирамо наш народ и да ово не креће раније, све што сте дошли код мене смо се договорили и ја сам се окренуо и нисам имао коментар. Данас нажалост морам имати коментар, идите и радите свој посао. Урадите оно што треба да уради град за грађане Бањалуке. Не можете да дођете на тротоар и без било какве одговорности причати о нечему. Хајде да свако ради свој посао", рекао је Минић.
Он поручује да сав овај перформанс на којем Станивуковић прича шта би требало да се ради, све је већ урађено.
