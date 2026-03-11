Милановић о безбједносној политици ЕУ: Европа је чопор кућних мачака

Извор:
11.03.2026
Хрватски предсједник Зоран Милановић оштро је критиковао безбједносну политику Европске уније, коју је назвао опором кућних мачака, а предсједника Европске комисије Фон дер Лајен назвао чиновником.
"Европа је чопор кућних мачака, свака ће отићи на своју страну, нису то вукови", рекао је Милановић новинарима на загребачком Велесајму и као примјер навео њемачког канцелара Фридриха Мерца који се, како је рекао, само смјешкао док је Трамп критиковао Шпанију.
"Хрватска је држава, историјски идентитет јој не дозвољава да води заједничку спољну политику с Естонијом и Португалом, то је ван памети. Урсула фон дер Лајен је чиновник, за мене нема ауторитет. Променила се безбједносна ситуација и грабеж моћи", рекао је Милановић.
