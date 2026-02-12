Милановић критиковао циничну европску бирократију

Извор:
СРНА
12.02.2026
13:20
Предсједник Хрватске Зоран Милановић изјавио је да је европска бирократија цинична када је ријеч о проширењу ЕУ.
Милановић је током званичне посјете Тбилисију указао да се Грузија, као земља кандидат за чланство у ЕУ, поставља пред немогуће дилеме на циничан начин.
"Грузија се налази у незавидној ситуацији већ годинама и умјесто да се то узме у обзир код вредновања њеног приближавања ЕУ ради се супротно. С обзиром на то да не допуштам да они говоре у моје и име Хрватске, дошао сам у Грузију", рекао је Милановић.
Предсједник Грузије Михаел Кавелашвили рекао је да земље ЕУ имају двоструке стандарде и другачији став према Тбилисију, те да очекује искрен разговор од европских бирократа.
