Нетанјаху упутио јавну честитку Синиши Карану

Извор:

АТВ

11.02.2026

07:20

Нетанјаху упутио јавну честитку Синиши Карану
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

На званичном налогу израелског премијера Бењамина Нетанјахуа на друштвеној мрежи Икс објављена је честитка СНСД-овом кандидату Синиши Карану на побједи на изборима.

"Честитам Синиши Карану на избору за новог предсједника Републике Српске. Овај снажан глас повјерења у руководство СНСД-а и бившег предсједника Додика сигнализира пут ка још ближем пријатељству и сарадњи између Израела и Републике Српске", саопштено је на X каналу израелског министарства спољних послова.

Дан након побједе Нетанјаху је упутио честитку Карану, а сада је честитка објављена и јавно.

