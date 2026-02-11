Нетанјаху упутио јавну честитку Синиши Карану

Извор:
11.02.2026
На званичном налогу израелског премијера Бењамина Нетанјахуа на друштвеној мрежи Икс објављена је честитка СНСД-овом кандидату Синиши Карану на побједи на изборима.
"Честитам Синиши Карану на избору за новог предсједника Републике Српске. Овај снажан глас повјерења у руководство СНСД-а и бившег предсједника Додика сигнализира пут ка још ближем пријатељству и сарадњи између Израела и Републике Српске", саопштено је на X каналу израелског министарства спољних послова.
Дан након побједе Нетанјаху је упутио честитку Карану, а сада је честитка објављена и јавно.
