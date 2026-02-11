Пуцњава у школи у Канади, 10 мртвих и 25 повријеђених

Извор:
11.02.2026
У средњој школи у граду Тамблер Риџ у Британској Колумбији, у Канади, догодила се пуцњава у којој је убијено десет особа, укључујући нападача, саопштиле су власти.
Пуцњава се догодила око 13.20 часова по локалном времену, преноси Би-Би-Си. Полиција је у школи пронашла шест мртвих особа, док је седма преминула на путу ка болници, а двије особе су пронађене без знакова живота у кући која се налази близу школе.
Полиција вјерује да су два смртна случаја из те куће повезана са инцидентом у школи. Особа која је пуцала такође је пронађена мртва, а полиција вјерује да је сама себи нанијела смртоносне повреде.
Начелник полиције Кен Флојд је рекао да је 25 људи задобило лакше повреде, а двије особе тешке.
У безбједносном упозорењу послатом током напада, осумњичена особа је идентификована као "женска особа у хаљини са смеђом косом".
Званичници кажу да знају идентитет нападача, али до сада нису објавили име нити пол.
Полиција још није идентификовала врсту оружја које је коришћено у нападу, као ни старост жртава. Канадски премијер Дејвид Еби је на конференцији за медије рекао да је полиција стигла на мјесто напада два минута након позива, чиме је спријечено да ова стравична трагедија постане још вијећа.
У школском комплексу се налазе основна и средња школа, из којих је око 1.000 ученика и наставника евакуисано. Град Тамблер Риџ, гдје живи око 2.400 људи, удаљен је од Ванкувера око 1.200 км и налази се близу границе са Албертом. Познат је по рудницима угља, водопадима и диносаурусима.
