Траг води на Балкан: Разбијена мрежа повезана са дрогом вриједном шест милиона евра

Мјесеци истраге довели су до једног од највећих удараца против нарко-криминалних група у Горњој Аустрији.
Наиме, тројица главноосумњичених наводно су трговали наркотицима у вриједности од више милиона – услиједило је чак 15 хапшења.
Један од најопсежнијих успеха истраге посљедњих година забиљежило је одјељење за криминалитет и наркотике у Покрајинској криминалистичкој полицији Горње Аустрије: од октобра 2024. криминалистички инспектори водили су интензивну истрагу против професионално организоване групе осумњичене за трговину наркотицима у великим размјерама. Оптужени су дјеловали са веома организовано, а невјероватном структуром и хијерархијом, као и широко разгранатом мрежом дилера.
Истрага је такође довела до добављача у Србији, али и Чешкој, Њемачкој и Низоземској, Поступци против ових међународних криминалних група тренутно се настављају у тијесној сарадњи са надлежним страним полицијским органима. Овај случај се сматра најопсежнијом истрагом везаном за дрогу у округу Велс-Ланд посљедњих година и представља велики ударац организованом криминалу везаном за дрогу у централној Аустрији.
Током опсежне истраге, тројица главних починилаца старости 21 и 22 године идентификовани су и ухапшени. Двојица осумњичених су откривена прилично. Њима се ставља на терет шверц и продаја око 170 килограма канабиса. Један од главних починилаца ухапшен је у прољеће 2025. у Аустрији, док је други у почетку избјегао кривично гоњење бјекством у Швајцарску, а затим и на самопроглашено Косово.
На основу Европског налога за хапшење који је издала Тужилаштво у Велсу, у тијесној сарадњи са приштинском полицијом, бјегунац је ухапшен и током љета 2025. изручен Аустрији. Обојица су пред Покрајинским судом у Велсу неправоснажно осуђени на пет година затвора.
У даљем току истраге, још један главни осумњичени из области Lambach нашао се на мети криминалистичких инспектора. Он је почетком јула 2025. ухапшен. Током претреса његове куће заплијењене су значајне количине наркотика и готовине. Осумњиченом, који је у вријеме извршења дјела имао 21 годину, ставља се на терет продаја око 150 килограма канабиса и хашиша, око 14 килограма кокаина, око 16 килограма метамфетамина, као и МДМА и амфетамина у количини од неколико килограма, преносе Независне новине.
