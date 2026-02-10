Logo
Експлозија цјевовода: Најмање троје мртвих

10.02.2026

22:48

Најмање троје људи је погинуло, а шесторо повријеђено од експлозије цјевовода у граду Лома Ларга у Мексику, саопштио је гувернер покрајине Оахака Саломон Хара.

"До сада је шест лица повријеђено и превезено ради пружања хитне медицинске помоћи. Нажалост, три лица су смртно настрадала", написао је Хара на друштвеној мрежи "Икс".

Он је додао да су службе на терену и да настављају да раде на обезбјеђивању подручја и смањењу ризика.

Цјевовод на којем се десио инцидент у власништву је државне нафтне компаније "Пемекс".

