Мушкарац на допусту из затвора убио мајку, супругу и кћерку

Извор:

Агенције

10.02.2026

20:41

Мушкарац на допусту из затвора убио мајку, супругу и кћерку
Фото: cottonbro studio/Pexels

Три жене из исте породице убијене су ватреним оружјем у Анкари у понедјељак, што је изазвало бијес феминистичких група које тврде да је убица био члан породице који је био у затвору, али је пуштен на привремени допуст.

Према извјештајима турских медија, три жртве биле су мајка, супруга и кћерка нападача, који је потом окренуо оружје према себи.

Осумњичени, који је у сјеверозападној Турској служио затворску казну због преваре и оружаних пријетњи, пуштен је из затвора почетком фебруара на период од 11 дана, јавила је приватна новинска агенција ДХА.

Женски солидарни одбори огласили су се на мрежи X поруком: "Прошле године шест жена убили су затвореници који су побјегли из затвора или били на привременом допусту. Министри правде и унутрашњих послова нису рекли ништа и нико није сносио одговорност! А данас је још један затвореник поново посијао терор".

Турска организација за права жена такође је осудила убиства и позвала на протест у Анкари у уторак навече.

Подаци ове организације показују да су током 2025. године у Турској 294 жене убијене од стране мушкараца, док је 297 жена пронађено мртво под сумњивим околностима.

Од убијених жена, 35 посто је страдало од руку својих мужева, док је 57 посто убијено ватреним оружјем.

Тагови :

Turska

ubistvo

