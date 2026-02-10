Сијарто: Мађарска може наставити суверену стратегију или спроводити агенду Брисела

Извор:
СРНА
10.02.2026
20:16
Министар спољних послова Мађарске Петер Сијарто истакао је да Мађарска може наставити суверену, патриотску стратегију, којом постиже националне интересе, или спроводити политичку агенду Брисела.
Сијарто је указао да је најлакше бити искључив, подржавати подјелу свијета у блокове и да за то не треба претјерана интелигенција.
"Уживаћете подршку либералних струја неколико дана", навео је Сијарто у видео-обраћању на друштвеној мрежи "Икс".
Он је нагласио да је дијалог суштина дипломатије.
"Сагледати више праваца, изградити добре односе са свим политичким климама, то је теже, ту се свакодневно сусрећете са прљавим, бруталним нападима. Али, када имате јаку залеђину кући, као што имамо у Мађарској протеклих 16 година, одољећете тим нападима", рекао је Сијарто.
Парламентарни избори у Мађарској одржаће се у недјељу, 12. априла.
