Хрват мислио да улаже у криптовалуте и остао без уштеђевине

Кинеска држављанка опљачкала је старијег Барањца након што му се лажно представила као трговац криптовалутама, преноси осјечко-барањска полиција.
Полиција ће, како је саопштено, надлежном тужитељству поднети пријаву против 38-годишње Кинескиње која је оштетила 78-годишњака за више од 22.000 евра.
Криминалистичким истраживањем утврђено је да се осумњичена, у периоду од септембра до новембра 2023. године, представљала као трговац и да је Барањац, повјеривши јој се, у неколико наврата уплаћивао на разне рачуне, мислећи да улаже у криптовалуте. Укупно је уплатио 22.500 евра.
БиХ
"Она је од старијег господина затражила да на своје рачунало инсталира апликацију за удаљено управљање уређајима, како би му помогла у регистрацији и коришћењу рачуна за трговање криптовалутама. Након инсталације, Барањац је наставио слиједити упутства преваранткиње, несвјесно јој омогућавајући приступ својим личним подацима и банковном рачуну. Она је, у коначници, злоупотребила овај приступ и повукла сва уплаћена средства на непознати рачун", саопштили су из полиције.
Због сумње у казнено дјело интернет преваре, полиција ће против осумњичене подносити посебан извјештај државном тужилаштву, преноси Дневник.хр.
