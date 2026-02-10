Logo
Large banner

Хрват мислио да улаже у криптовалуте и остао без уштеђевине

Извор:

Дневник.хр

10.02.2026

20:08

Коментари:

0
Старац броји паре
Фото: Pexels

Кинеска држављанка опљачкала је старијег Барањца након што му се лажно представила као трговац криптовалутама, преноси осјечко-барањска полиција.

Полиција ће, како је саопштено, надлежном тужитељству поднети пријаву против 38-годишње Кинескиње која је оштетила 78-годишњака за више од 22.000 евра.

Криминалистичким истраживањем утврђено је да се осумњичена, у периоду од септембра до новембра 2023. године, представљала као трговац и да је Барањац, повјеривши јој се, у неколико наврата уплаћивао на разне рачуне, мислећи да улаже у криптовалуте. Укупно је уплатио 22.500 евра.

685d28b351edc Кошарац

БиХ

Кошарац: Бошњаци примјећују реалност мултиполарног свијета

"Она је од старијег господина затражила да на своје рачунало инсталира апликацију за удаљено управљање уређајима, како би му помогла у регистрацији и коришћењу рачуна за трговање криптовалутама. Након инсталације, Барањац је наставио слиједити упутства преваранткиње, несвјесно јој омогућавајући приступ својим личним подацима и банковном рачуну. Она је, у коначници, злоупотребила овај приступ и повукла сва уплаћена средства на непознати рачун", саопштили су из полиције.

Због сумње у казнено дјело интернет преваре, полиција ће против осумњичене подносити посебан извјештај државном тужилаштву, преноси Дневник.хр.

Подијели:

Тагови :

kriptovalute

Интернет превара

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Кошарац: Бошњаци не примјећују реалност мултиполарног свијета

БиХ

Кошарац: Бошњаци не примјећују реалност мултиполарног свијета

26 мин

0
Јута Лердам

Остали спортови

Брука на ЗОИ: Добили медаље које морају да поправљају

28 мин

0
Шта значи када вам ''звони'' у уху: Вјерује се да једна страна доноси добре, а друга лоше вијести

Занимљивости

Шта значи када вам ''звони'' у уху: Вјерује се да једна страна доноси добре, а друга лоше вијести

34 мин

0
Сви су били у заблуди: Ево колико је заправо висока Драгана Мирковић

Сцена

Сви су били у заблуди: Ево колико је заправо висока Драгана Мирковић

35 мин

0

Више из рубрике

Пленковићеву Владу напустио највећи број министара у хрватској политичкој историји

Регион

Пленковићеву Владу напустио највећи број министара у хрватској политичкој историји

2 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Руководилац полиције у Дубровнику осумњичен да је крао марихуану из сефа

3 ч

0
Опсадно стање у Котору: Претреси објеката које је користио Радоје Звицер

Регион

Опсадно стање у Котору: Претреси објеката које је користио Радоје Звицер

9 ч

0
Евро паре новац

Регион

Дјевојка (20) уплатила новац за стан, остала и без новца и без стана

10 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

18

Песков: Мир је увијек бољи од рата, СВО је била неизбјежна

20

17

Средњошколци из Приједора стали уз Тамару у борби против опаке болести

20

16

Сијарто: Мађарска може наставити суверену стратегију или спроводити агенду Брисела

20

14

Трамп: Спреман сам на војну акцију ако не буде договора са Ираном

20

10

Пјевачица се разводи након што јој је муж повезан с Епстином

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner