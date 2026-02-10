Logo
Пленковићеву Владу напустио највећи број министара у хрватској политичкој историји

Извор:

Танјуг

10.02.2026

18:04

Коментари:

0
Фото: Tanjug/Hina/Edvard Šušak

Владу премијера Андреја Пленковића је од 2016. године до данас напустио највећи број министара у хрватској политичкој историји, а већина је то учинила подстакнута политичким кризама, аферама, кривичним истрагама или нарушеним повјерењем јавности.

До априла 2024. Пленковићеву Владу је напустило 30 министара.

Према писању портала Нет.хр, прве веће промјене догодиле су се већ у првом мандату Пленковићеве Владе, када је дошло до распада коалиције с Мостом и смјене више министара због политичког неслагања и гласања против Владиних одлука.

Тај тренутак је, наводи се, означио почетак периода у којем су реконструкције Владе постале уобичајен одговор на политичке кризе, а не изузетак.

У годинама које су слиједиле, додаје се, низ министара напустио је Владу због корупцијских афера, имовинских неправилности, сукоба интереса или кривичних поступака, док су неки отишли и због политичке одговорности или губитка премијеровог повјерења.

Поједине смјене биле су брзе и одлучне, док су друге долазиле тек након снажног притиска медија и јавности, што је често отварало расправе о критеријима политичке одговорности, пише портал.

Пленковићеви мандати обиљежени су и тиме да су оставке министара често биле представљене као лични чин, иако је у позадини неријетко стајала политичка нужност или покушај очувања стабилности Владе.

Реконструкције су се користиле као алат за смиривање политичких тензија и очување парламентарне већине, али су истовремено доприносиле утиску честе нестабилности извршне власти.

- Укупан број министара који су смијењени или су напустили Владу током Пленковићевих мандата један је од највећих у новијој хрватској политичкој историји. Због тога су промјене у Влади постале важан елемент политичке перцепције његове власти - с једне стране као доказ контроле и способности преживљавања криза, а с друге као показатељ структурних проблема, слабог кадровског одабира и трајног оптерећења аферама - пише портал.

Посљедњи који ових дана напушта Пленковићеву Владу је Марио Пилетић, министар рада и социјалне заштите, а разлог је, како је представио Пленковић, замор материјала у ресору којим је руководио.

Тагови :

Андреј Пленковић

Хрватска

