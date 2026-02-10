Пленковићеву Владу напустио највећи број министара у хрватској политичкој историји

До априла 2024. Пленковићеву Владу је напустило 30 министара.

Према писању портала Нет.хр, прве веће промјене догодиле су се већ у првом мандату Пленковићеве Владе, када је дошло до распада коалиције с Мостом и смјене више министара због политичког неслагања и гласања против Владиних одлука.

Тај тренутак је, наводи се, означио почетак периода у којем су реконструкције Владе постале уобичајен одговор на политичке кризе, а не изузетак.

У годинама које су слиједиле, додаје се, низ министара напустио је Владу због корупцијских афера, имовинских неправилности, сукоба интереса или кривичних поступака, док су неки отишли и због политичке одговорности или губитка премијеровог повјерења.

Поједине смјене биле су брзе и одлучне, док су друге долазиле тек након снажног притиска медија и јавности, што је често отварало расправе о критеријима политичке одговорности, пише портал.

Пленковићеви мандати обиљежени су и тиме да су оставке министара често биле представљене као лични чин, иако је у позадини неријетко стајала политичка нужност или покушај очувања стабилности Владе.

Реконструкције су се користиле као алат за смиривање политичких тензија и очување парламентарне већине, али су истовремено доприносиле утиску честе нестабилности извршне власти.

- Укупан број министара који су смијењени или су напустили Владу током Пленковићевих мандата један је од највећих у новијој хрватској политичкој историји. Због тога су промјене у Влади постале важан елемент политичке перцепције његове власти - с једне стране као доказ контроле и способности преживљавања криза, а с друге као показатељ структурних проблема, слабог кадровског одабира и трајног оптерећења аферама - пише портал.

Посљедњи који ових дана напушта Пленковићеву Владу је Марио Пилетић, министар рада и социјалне заштите, а разлог је, како је представио Пленковић, замор материјала у ресору којим је руководио.