Два дјечака избодена у школи, у току велика потрага за осумњиченим

Извор:

Телеграф

10.02.2026

17:23

Два дјечака избодена у школи, у току велика потрага за осумњиченим
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Два дјечака, стара 12 и 13 година, избодена су у једној школи у северном Лондону. На лице мјеста одмах је стигла полиција, која је покренула потрагу за нападачем.

Инцидент се догодио у улици Бејкон Лејн, у општини Брент, у 12.40 сати по локалном времену.

Оба дјечака превезена су у болницу. Њихово стање за сада није познато.

Полиција је идентификовала осумњиченог - тинејџера - и у току су хитне активности како би био лоциран.

"У току су хитне активности како би био лоциран", саопштила је полиција.

Детектив Лук Вилијамс, који предводи полицијске активности у северозападном Лондону, изјавио је: "Свјесни смо да ће овај инцидент изазвати значајну забринутост у заједници. Желимо да уверимо ученике, родитеље и локалне становнике да смо распоредили значајне ресурсе у том подручју и да чинимо све што можемо како бисмо лоцирали осумњиченог. Наше мисли су уз повријеђене дечаке и желим да захвалим болничарима и љекарима који обојици пружају његу. Пружаћемо додатна обавјештења када будемо у могућности."

У објави на свом сајту, Kingsbury High School је саопштила да је на тој локацији дошло до "озбиљног инцидента".

Додали су да су директно разговарали са родитељима и старатељима ученика који су укључени у инцидент, преноси Телеграф.

Портпарол Kingsbury High School изјавио је: "Желимо да вас обавијестимо да је данас дошло до озбиљног инцидента у Kingsbury High School."

