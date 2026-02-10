"Kлизиште и стубови моста на Бистрици биће санирани за 45 дана"

Извор:
СРНА
Министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић рекао је Срни да је данас почела санација клизишта на путном правцу Фоча-Трново, те да ће ускоро стартовати и санација стубова моста, за шта ће бити издвојено између два и 2,5 милиона КМ.
Стевановић је након састанка са начелником Фоче Миланом Вукадиновићем у Бањалуци рекао да се завршетак радова очекује за 45 дана.
"Имајући у виду каква је природа и какво је стање пута, задовољни смо роковима које су нам дали пројектанти и извођачи. Ако не буде неких већих падавина, очекујем да ће рокови бити испоштовани", рекао је Стевановић.
Он је навео да ће се након тога приступити изградњи обалоутврде Бистрице како би се сачували темељи стубова моста, те да ће подзида коштати око 1,5 милиона КМ.
"Прекид саобраћаја на путном правцу Фоча-Сарајево проузроковао је много проблема у свакодневици грађана, нарочито оних који живе на тој релацији, као и путника, те је неопходно да се оспособе алтернативни правци", рекао је Стевановић.
Он је напоменуо да се тренутно као алтернатива за путничка возила и мале аутобусе користи обилазница од 16 километара макадама, те да је преузеће "Путеви Републике Српске" добило задатак да направи пројектну документацију како би се у догледно вријеме направила адекватна и сигурна заобилазница.
Начелник Фоче Милан Вукадиновић захвалио је министру на брзој реакцији, нагласивши да је већ у току санација клизишта у Тухаљима, те истакао да је путни правац који је тренутно у прекиду стратешки важан за ову општину, али и цијелу Републику Српску.
"У овом тренутку Фоча је на неки начин изолована, јер је у прекиду путна комуникација према Сарајеву. Имамо проблем и према општини Рогатица, гдје привреда има велике трошкове, јер су људи принуђени да возе неким другим правцима који су и неколико стотина километара дужи", указао је Вукадиновић.
Он је рекао да је на састанку било ријечи и о неопходности да се нађе начин да се оспособе алтернативни правци, који би били условни и сигурни за саобраћај.
"То је регионални пут према Калиновику гдје имамо назнаке да се ради пројекат за ширење те путне комуникације, затим локални пут према селу Осија. Потребно је урадити и одређена предпројектна рјешења за путни правац Фоча-Сарајево и да се види одакле се могу црпити средства", рекао је Вукадиновић.
