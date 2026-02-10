Logo
Слађа Алегро: Не желим да обрукам ни своју кућу ни своје дете

Гранд

10.02.2026

16:50

Слађа Алегро изградила је своју каријеру далеко од скандала, а у јавности је прати статус пјевачице која увијек има мјеру у свему што ради, па и било разговору који води пред камерама.

Она је у емисији Гранд специјал открила како то није случајност и да води рачуна о сваком свом појављивању које може да утиче на слику о њој и њеној породици.

Шакира

Сцена

Шакира пала на бини усред концерта па се нашалила на свој рачун

"Не могу ја сада сједјети, на примјер нека буде Ана Бекута, поред такве жене и збијати шале. То не би било како треба и умјесно. Не зато што би моје шале биле неумјесне, већ из поштовања. Опустим се скроз само када око себе имам људе које лично познајем и за које знам како ће тећи разговор, све остало водим рачуна о томе што презентујем", објашњава Слађа и додаје:

"Не желим да обрукам ни своју кућу ни своје дијете, она је сада довољно велика и свјесна да све што бих ја данас урадила би могло да је заболи или подигне и свако ради како мисли да треба, али за мене је то једини исправан пут", рекла је у емисији Гранд специјал.

Слађа Алегро

Пјевачица

