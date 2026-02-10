Жестока расправа у ''Звездама Гранда'': Цеца одбрусила Кеби

Извор:
У "Звездама Гранда" дошло је до жестоке расправе између чланова жирија, Драгана Којића Кебе и Светлане Цеце Ражнатовић, који је привукао пажњу публике.
Повод за свађу био је такмичар из претходне сезоне, Данијел Савић.
Иако се полемика око избора песама Кебиних кандидата води већ неколико емисија, ситуација је експлодирала када је Кеба одлучио да открије, како тврди, дуго чувану тајну о свом раду са Цециним пуленом.
Кеба је, уз осмијех и пола гласа, признао да је Данијела Савића, који је прошле сезоне био називан "Кеба 2" због сличности и репертоара, тајно припремао.
- Прошле године сте ме сатанизовали због Кебе 2, Данијела Савића, јер је у сваком кругу пјевао моју пјесму, а ја му ништа нисам рекао. Осим што сам га тајно спремао - рекао је Драган Којић Кеба.
Док су многи у студију прећутали ову опаску, Цеци Ражнатовић то није промакло. Фолк дива је моментално реаговала, видно изнервирана инсинуацијом да је њен менторски рад био фиктиван.
- Сви сте пречули шта је рекао! Каже да је мог Данијела он тајно спремао. А шта сам ја радила? Кувала ручак? Које су ти то форе? - викала је Цеца бијесно на колегу из жирија.
Кеба је покушао да смири ситуацију тврдећи да то није изговорио, али Ражнатовићева није жељела да пређе преко тога. Инсистирала је да се врати снимак како би доказала да је добро чула.
- Немој, бре, да измишљаш! - наставила је Цеца.
Схвативши да не може да порекне изречено, Кеба је на крају кратко закључио, признајући пораз у расправи:
- Овдје мораш добро да пазиш шта причаш, све чују.
