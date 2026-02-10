Драма: Путнички авион пао у море, сви преживјели

Извор:
Агенције
10.02.2026
14:45
Коментари:0
Авион сомалијске авио-компаније StarSky срушио се у плићак у близини обале Индијског океана свега неколико тренутака након полијетања са Међународног аеродрома Аден Аде у Могадишуу.
У авиону се налазило 55 путника и чланови посаде, а према званичним информацијама, сви су преживјели.
Авион је полетио са писте 23, али је убрзо након узлијетања, наводно због техничких проблема, дошло до потешкоћа у лету. Свједоци у близини плаже Јасира изјавили су да је летјелица летјела неуобичајено ниско прије него што је пала у плитко море и зауставила се тик уз обалу.
BREAKING: A StarSky Fokker 50 crashed shortly after taking off from Mogadishu’s Aden Adde International Airport. Local reports say all passengers managed to evacuate safely.pic.twitter.com/Rdo2t9iEZs— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) February 10, 2026
Фотографије са мјеста несреће, које су се брзо прошириле друштвеним мрежама, приказују авион у води са потпуно одвојеним десним крилом, док су се око олупине окупили мјештани.
Из Аеродрома Могадишу саопштено је да је посада покушала да окрене авион и врати се на аеродром, али је током покушаја слијетања дошло до излијетања ван писте, при чему се десно крило одвојило од трупа авиона.
Сомалијска управа цивилног ваздухопловства (СЦАА) потврдила је да се несрећа догодила у обалном подручју непосредно изван западног периметра аеродрома и да су сви путници и чланови посаде преживјели. Покренута је званична истрага како би се утврдио тачан узрок несреће.
