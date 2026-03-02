Несрећа у Српској, погинуо пјешак

Извор:
02.03.2026
У саобраћајној несрећи која се догодила код Зворника погинуо је пјешак.
Несрећа се догодила на магистралном путу Зворник – Тузла у мјесту Каракај.
"У саобраћајној незгоди је учествовало путничко возило марке „Форд“ којим је управљало лице иницијала М.Ј. са подручја града Зворника и пјешак С.С. са подручја општине Шековићи“, наведено је из ПУ Зворник.
Увиђај је обавио дежурни тужилац ОЈТ Бијељина.
