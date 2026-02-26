Logo
Large banner

Милион КМ из буџета за спортске клубове Града Зворника

Аутор:

Сања Трифковић

26.02.2026

19:51

Коментари:

0
Скупштина Града Зворник
Фото: АТВ

600 000 КМ подстицаја зворничким пољопривредницима у сектору сточарства, воћарства, органске и пластеничке производње, као и противградну заштиту усјева један је од усвојених тачака дневног реда на сједници Скупштине града.

Милион КМ из буџета иде и спортистима.

"Наравно да та средства нису довољна за функционисање свих тих клубова, али настојимо да значајан дио тих трошкова покријемо за њихово функционисање, али акценат ће нам бити првенствено за стварање услова и инфраструктуре да наши суграђани који се баве тиме имају услове за тренирање, тако да ћемо сигурно радити у наредном периоду, такође и од донације средстава које нам је обезбиједила Влада РС, дио тих средстава уложити и у градњу нових спортских комплекса тако и реконструкцију постојећих као и реконструкцију фискултурних сала у нашим Мјесним заједницама које наши спортски клубови користе", рекао је градоначелник Зворника Бојан Ивановић.

За спорт су и одборници опозиције, ипак желе да средства оду и мање популарним спортовима како би се подржали и они и њихова промоција здравог начина живота, кажу.

"Наравно за спортисте никад новца доста али сам тражио данас упоређујући неке врсте спортова, представљање града, да представимо неке здраве нормалне вриједности попут гимнастичарског клуба, планинара људи ентузијаста да им се повећају средства јер су то заиста људи ентузијасти у данашње вријеме када сви хрле за неким другим вриједностима ови људи промовишу неке здраве вриједности", рекао је шеф Клуба одборника СДС у Скупштини града Зворника Бојан Лукић.

Једна од важнијих тачака које су усвојене тиче се и проширених права и услуга у области социјалне заштите.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Зворник

Подстицаји

podsticaji za poljoprivredu

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Уставни суд Републике Српске

Република Српска

Одбачене апелације о оцјени уставности именовања в.д. предсједника Српске

1 ч

1
Болница „Свети архиђакон Стефан, 9.јануар“ у Требињу

Република Српска

Нова ера здравства на југу Српске: Требињска болница отвара врата пацијентима

1 ч

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Што се мене тиче, БХРТ може да остане затамњен до судњег дана

1 ч

3
Звезда - Лил, гол Оливијеа Жируа

Фудбал

Звезда - Лил: Погледајте гол који је шокирао Маракану

1 ч

0

Више из рубрике

Ријека Сава у Каоцима код Српца

Градови и општине

Покреће се иницијатива: Ниче нови мост између Српске и Хрватске?

1 д

1
Сјајна вијест за грађане Бијељине: Стиже дуго чекана услуга

Градови и општине

Сјајна вијест за грађане Бијељине: Стиже дуго чекана услуга

1 д

0
Протест у селу Кути

Градови и општине

Дозвољено деминирање каменолома, мјештани села Кути страхују од нове Доње Јабланице

1 д

0
Усвојена одлука: За сву дјецу до 18 година доплатак од 50 до 230 КМ

Градови и општине

Усвојена одлука: За сву дјецу до 18 година доплатак од 50 до 230 КМ

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

30

Додик подржао приједлог БОРС-а да 1. март буде дан жалости

20

23

Ова 4 знака су изабрана од неба: У марту добијају све што су чекали

20

16

Ако овако подижете новац, будите опрезни

20

05

Харис Џиновић о односу са Наташом Алимпић: Једном сам је видио..

20

02

Путници током лета слушали разговор пилота, имали су шта да чују

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner