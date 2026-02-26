Милион КМ из буџета за спортске клубове Града Зворника

Аутор:Сања Трифковић
26.02.2026
19:51
Коментари:0
600 000 КМ подстицаја зворничким пољопривредницима у сектору сточарства, воћарства, органске и пластеничке производње, као и противградну заштиту усјева један је од усвојених тачака дневног реда на сједници Скупштине града.
Милион КМ из буџета иде и спортистима.
"Наравно да та средства нису довољна за функционисање свих тих клубова, али настојимо да значајан дио тих трошкова покријемо за њихово функционисање, али акценат ће нам бити првенствено за стварање услова и инфраструктуре да наши суграђани који се баве тиме имају услове за тренирање, тако да ћемо сигурно радити у наредном периоду, такође и од донације средстава које нам је обезбиједила Влада РС, дио тих средстава уложити и у градњу нових спортских комплекса тако и реконструкцију постојећих као и реконструкцију фискултурних сала у нашим Мјесним заједницама које наши спортски клубови користе", рекао је градоначелник Зворника Бојан Ивановић.
За спорт су и одборници опозиције, ипак желе да средства оду и мање популарним спортовима како би се подржали и они и њихова промоција здравог начина живота, кажу.
"Наравно за спортисте никад новца доста али сам тражио данас упоређујући неке врсте спортова, представљање града, да представимо неке здраве нормалне вриједности попут гимнастичарског клуба, планинара људи ентузијаста да им се повећају средства јер су то заиста људи ентузијасти у данашње вријеме када сви хрле за неким другим вриједностима ови људи промовишу неке здраве вриједности", рекао је шеф Клуба одборника СДС у Скупштини града Зворника Бојан Лукић.
Једна од важнијих тачака које су усвојене тиче се и проширених права и услуга у области социјалне заштите.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч1
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч3
Фудбал
1 ч0
Градови и општине
1 д1
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
1 д0
Најновије
Најчитаније
20
30
20
23
20
16
20
05
20
02
Тренутно на програму