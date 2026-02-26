Logo
Додик: Што се мене тиче, БХРТ може да остане затамњен до судњег дана

26.02.2026

19:22

Милорад Додик
Фото: АТВ

Лидер СНСД-а Милорад Додик реаговао је на данашње привремено обустављање емитовања програма БХРТ-а, те додао да што се њега тиче, могу да остану затамњени до судњег дана.

"Сада чујем да је БХРТ од јутрос затамнио свој програм. Толико о томе колико се прати у Републици Српској. Нико неће примијетити разлику. Били су црни, црни нека и остану. Нека се њима баве они који јаучу за црнилом. Ми немамо ниједан разлог за то", истакао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.

Милорад Додик

БХРТ

