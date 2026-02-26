Додик подржао приједлог БОРС-а да 1. март буде дан жалости

26.02.2026
Милорад Додик, предсједник СНСД-а истакао је, вечерас 26. фебруара да подржава приједлог Борачке организације Републике Српске (БОРС) да Влада Републике Српске донесе одлуку којом ће 1. март прогласити даном жалости.
"Убиство српског свата и почетак рата јесу за жалост. Тешко је разумјети оне који славе почетак рата, а не славе успостављање мира. Та наопака логика најбољи је показатељ колико је БиХ наопака земља", навео је Додик на друштвеној мрежи "Икс".
Борачка организација Републике Српске (БОРС) саопштила је да 1. март није никакав празник већ датум почетка трагичног сукоба, те да тај дан треба прогласити даном жалости у Републици Српској.
У БОРС-у сматрају да је овај приједлог оправдан јер је 1. март 1992. године асоцијација на почетак рата у БиХ и страдања које је потом услиједило.
