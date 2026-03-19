Привремена обустава гријања у дијелу Бањалуке

АТВ

19.03.2026

13:11

Изградња кружног тока на Булевару војводе Степе Степановића у Бањој Луци отворила је и потребу за захватима на систему даљинског гријања, због чега ће у наредним данима бити извршена санација дијела магистралног вреловода.

Поручили су ово из предузећа Еко топлане.

"Радове изводе Еко топлане Бања Лука, које су, у координацији са Градом, прилагодиле рад система гријања динамици реализације овог инфраструктурног пројекта, с циљем да се обезбиједи несметан наставак радова, али и дугорочна стабилност испоруке топлотне енергије. Ријеч је о санацији дијела магистралног вреловода Врбас ДН 500 у дужини од 60 метара, на једној од кључних тачака система. Радови су започели у понедјељак, 16. марта и планирано је да буду завршени до суботе, 21. марта, након чега ће услиједити поновно пуњење топловодног система", кажу у Еко топланама и додају:

"Да би захват био изведен безбједно и квалитетно, планирана је привремена обустава испоруке топлотне енергије од петка, 20. марта, у јутарњим часовима до недјеље, 22. марта, у јутарњим часовима. Без гријања ће у том периоду бити корисници у дијелу Старчевице, на лијевој обали Врбаса код Венеција моста, у Филиповић пољу, Обилићеву и дијелу Кочићевог вијенца". 

Наглашавају да се испорука топлотне енергије до сада одвија уредно, а радови су организовани тако да прекид траје што краће и буде сведен на минималан неопходан период.

Из Еко топлана истичу да су овакви захвати неизбјежни у фазама интензивног развоја градске инфраструктуре.

"Систем даљинског гријања мора пратити развој града. Када се реализују велики инфраструктурни пројекти, попут изградње нових саобраћајница, неопходно је истовремено прилагодити и постојећу енергетску инфраструктуру. Овакви захвати омогућавају да се систем дугорочно стабилизује и унаприједи, како би корисници имали поуздану услугу и у наредним годинама“, изјавио је Драгиша Зечевић, члан Управног одбора Еко топлана.

Интервенције на топловодној мрежи планирају се и реализују паралелно са капиталним пројектима, како би се избјегли већи поремећаји у раду система у будућности.

