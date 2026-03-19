Покушао убити кћерку (3) мишомором па оптужио мајку

19.03.2026

12:57

Отров који је био намијењен сузбијању волухарица претворен је у средство за покушај убиства властитог дјетета.

Према пресуди Регионалног суда у Ландсхуту у Баварској (Њемачка), 28-годишњи Елиас Г. проглашен је кривим за покушај убиства трогодишње кћерке, као и за тешки напад и злостављање особе повјерене му на чување.

Суд је утврдио да је у децембру 2024. дјевојчици дао да прогута импровизовану капсулу направљену од прозирне фолије, напуњену отровом за мишеве.

ДНК кључни доказ

Кључни доказ био је траг очевог ДНК-а пронађен унутар капсуле.

Утврђено је и да је отров био прецизно дозиран како би био смртоносан за дијете те да је оптужени претходно истраживао начине тровања.

Након што је дјевојчици дао отров, према наводима тужилаштва, отац ју је вратио бившој партнерки, с којом није живио, покушавајући сумњу преусмјерити на њу.

Међутим, дјевојчица је убрзо повратила у стану, а капсула с отровом у том тренутку још није била оштећена. Мајка је одмах реаговала и позвала хитну помоћ, након чега је дијете превезено у болницу и преживјело је без трајних посљедица, пише "Билд".

И на суду кривица пребацивана на мајку

Током суђења одбрана је тврдила да је мајка инсценирала инцидент, наводећи да нема трагова повраћања око мјеста догађаја.

Суд је, међутим, прихватио налаз вјештака према којем је садржај желуца упио кауч. Додатно, трогодишњакиња је спонтано рекла штићенику да јој је отац ставио нешто у уста прије него што је завршила у болници.

Суд није имао недоумица да је оптужени дјеловао с намјером да убије властито дијете. Ипак, за разлику од тужилаштва, суд није прихватио тезу да је мотив био финансијске природе, односно избјегавање плаћања алиментације.

Елиас Г. осуђен је на осам година затвора, што је годину дана мање од казне коју је тражило тужилаштво. Пресуда још није правоснажна, а одбрана је најавила жалбу, преноси "Радиосарајево".

