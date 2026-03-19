Жена са Балкана отиша у Њемачку да ради: "Овд‌је само пада киша и рачуни"

АТВ

19.03.2026

11:35

Многи људи на Балкану сањају о животу у Њемачкој, замишљајући да тамо, како многи Балканци кажу, "новац пада с неба".

Приче о високим платама, савршеним пословима и комфорном животу често обликују илузију о животу ван граница. Реалност, међутим, зна бити много другачија, а свакодневица захтјева труд, планирање и одговорност.

Једна Хрватица која живи и ради у Њемачкој одлучила је да подијели своје искуство и разбије митове који владају међу онима који никада нису напустили домовину.

Њено свједочење освјетљава како изгледа права борба за живот у иностранству – од високих трошкова и свакодневних обавеза, до изазова у проналажењу равнотеже између посла и приватног живота.

"На Балкану сви мисле да у Њемачкој новац пада с неба. Овд‌је пада само киша и рачуни. Колико вам стварно остане на крају мјесеца?", написала је она, изазвавши низ коментара и искустава других људи који тамо живе и раде.

Већина оних који су се укључили у дискусију сложили су се да, иако плате у Њемачкој могу д‌јеловати привлачно, живот тамо никако није лак. Све захтјева посвећеност, планирање и напоран рад. Новац не долази сам од себе, и они који желе више од просјечне плате морају се додатно потрудити да би уштед‌јели и остварили боље финансијско стање.

Како се живи и штеди у Њемачкој

Један од чланова групе је примијетио да они који не троше непромишљено и умију да располажу новцем могу удобно живјети и чак нешто уштед‌јети. Многи заборављају да се финансијски успјех не добија аутоматски – он захтјева труд, дисциплину и планирање.

"Треба научити неки посао и потрудити се. Не можете очекивати да живите од просјечне плате од 2.000 евра и да вам све остане. Ако зарадите 5.000, половина оде на трошкове. Сви хоће викенде слободне и стандардних 8 сати рада, али да им опет нешто остане. Многи се одмах задуже и онда се жале", написао је један члан, наглашавајући да чак и високе плате могу брзо нестати ако се не води рачуна о њима.

"Солидна пензија могућа тек након 40 година рада"

Једна корисница је истакла да људи на Балкану често не разумију стварни живот радника у Њемачкој:

"Људи овде на Балкану немају појма како ми живимо и радимо у Њемачкој. Новац није само ту, мораш га заслужити. Само нерадник остаје без њега. Иако Хрвати раде и код куће, тамо нису цијењени – влада непоштовање и хаос.

Појединци су истакли крајности", неки раде прековремено, суботом и нед‌јељом, и тек послије 40 година имају солидну пензију, док други држе стандардно радно вријеме и могу квалитетно уживати у животу.

"Ако радиш од јутра до вечери сваки дан и суботом и нед‌јељом, послије 40 година добијеш добру пензију, али долазиш кући мртав уморан. А има и људи који раде нормално и лијепо живе", написао је један члан.

На крају, живот у Њемачкој је далеко од мита о новцу који “само пада с неба”. Све захтјева рад, штедњу, добру организацију и често одрицање да би се постигло више. Било да су код куће или у иностранству, многима на крају мјесеца не остаје много, а неки ипак одлуче да се врате у домовину, схватајући да права вриједност живота лежи у раду и свакодневном труду, а не само у висини плате, пише Блиц.

