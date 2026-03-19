Иран кренуо у одмазду, горе рафинерије

Аутор:АТВ
19.03.2026
10:38
Коментари:1
Ситуација на Блиском истоку се захуктава након израелског напада на гасно поље Јужни Парс, након чега је услиједила одмазда Ирана и напади на енергетска постројења у више земаља Персијског залива.
Напад на налазиште Парс у Персијском заливу највеће свјетско налазиште природног гаса које Иран дијели са Катаром – навео је Техеран да упозори сусједне државе да би њихова енергетска инфраструктура могла бити мета "у року од неколико сати", и изазвао је гневне критике Катара и других земаља у региону.
Услиједили су напади Ирана на Катар и Кувајт. Власти у Катару саопштиле су да је балистичка ракета погодила огромно постројење за течни природни гас, изазвала пожар који је проузроковао велику штету, а Катар је наредио неким званичницима иранске амбасаде да напусте земљу.
Портпарол катарског министарства спољних послова, Маџед ел Ансари, описао је циљање гасног поља – продужетка катарског Сјеверног поља – као "опасан и неодговоран корак".
Енергетска компанија заливске државе касније је саопштила да су ирански удари проузроковали “велику штету” на њеном гасном чворишту у Рас Лафану.
Здравље
Катарско министарство спољних послова осудило је оно што је назвало “бруталним иранским нападом”, рекавши да циљање представља "директну претњу по националну безбједност", преноси Телеграф.
Кувајт је јутрос саопштио да је напад дроном запалио двије рафинерије нафте у малој, нафтом богатој земљи.
Након што су саопштили да је дрон напао рафинерију Мина Ал-Ахмади, што је резултирало мањим пожаром, објављено је да је напад дроном запалио још једну рафинерију нафте – рафинерију Мина Абдулах.
Ни у једном нападу није било повријеђених.
Хроника
Абу Даби је саопштио да је обуставио рад свог гасног постројења Хабшан након одвојеног иранског ракетног напада.
Смјештено уз обалу јужне провинције Бушер, поље Јужи Парс садржи процењених 51 билион кубних метара гаса, што чини око 70% домаћих понуда Ирана и велики дио извоза Катара.
Шта је Рас Лафан у Катару и зашто би ирански напади на њега могли продужити енергетску кризу. За мање од 12 сати, иранске ракете су два пута погодиле катарски индустријски град Рас Лафан, узрокујући "велику штету" овом критичном енергетском чворишту у заливској држави. Али очекује се да ће се утицај проширити далеко изван Блиског истока.
Рас Лафан, којим управља државна компанија QatarEnergy, вјероватно је најважније свјетско чвориште за течни природни гас (ТПГ), комбинујући транспортне, прерађивачке и лучке објекте. Катар извози око 20% глобалне понуде ТПГ-а – други највећи извозник, послије САД-а – при чему се скоро сав његов гас испоручује из Рас Лафана.
Производња ТПГ-а и других производа је обустављена од почетка марта због ефективног затварања виталне бродске линије Ормуског мореуза, а значајна штета на производним постројењима могла би додатно продужити вријеме потребно за поновно покретање постројења.
QatarEnergy’s Ras Laffan Industrial City to the north of Doha, Qatar's main site for the production of liquefied natural gas and gas-to-liquid, as well as the largest export terminal for LNG in the world, has been heavily targeted tonight by ballistic missiles fired by Iran.… pic.twitter.com/Ax9WaOjDAK— OSINTdefender (@sentdefender) March 18, 2026
Очекује се да ће неке земље Јужне Азије, укључујући Пакистан, Бангладеш и Индију, сносити највећи терет, јер се ослањају на Катар за више од половине својих залиха течног природног гаса (ТПГ) и имају ограничене залихе. Међутим, Рас Лафан снабдјева и земље у другим дијеловима Азије, Европе и Африке, које би све биле принуђене да се носе са поремећајима у снабдјевању.
Поред ТПГ-а, Рас Лафан производи и ђубрива, укључујући уреу и амонијак – кључне залихе за пољопривредну индустрију – као и сумпор и хелијум, гас неопходан за производњу микрочипова. Чвориште може да обезбиједи око 25% светске производње хелијума, према подацима компаније QatarEnergy.
Индустријски град Рас Лафан налази се на сјевероисточном врху Катарског полуострва и око 80 километара сјеверно од Дохе. Прерађује гас из великих резерви у Персијском заливу које дели са Ираном – Катар свој дио назива пољем Северна купола, док Иран свој дио назива Јужни Парс.
Саудијска Арабија је саопштила да је дрон у четвртак погодио рафинерију САМРЕФ у лучком граду Јанбу на Црвеном мору.
Саудијско министарство одбране саопштило је да је процијена штете у току, без прецизнијих детаља.
Напади на рафинерије нафте у Кувајту и налазишта природног гаса у Катару и Уједињеним Арапским Емиратима довели су до скока глобалних цијена.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
12
21
12
17
12
16
12
14
12
12
Тренутно на програму