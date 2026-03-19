Орбан: ''Пси рата'' профитирају од сукоба у Украјини

СРНА

19.03.2026

09:55

Премијер Мађарске Виктор Орбан
Мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је да се може са сигурношћу рећи да од сукоба у Украјини профитирају три "пса рата" - произвођачи наоружања, енергетске компаније и банке.

"Сад је већ лако препознати то што је /Вилијам/ Шекспир назвао `пси рата`, јер лају. Тако вам могу са сиргурношћу рећи ко профитира од овог рата", рекао је Орбан у видео-поруци на "Иксу".

Starica

Занимљивости

До смрти чекала сина, а он тестамент: Њен последњи потез - лекција за цијели живот

Он је навео велике произвођаче оружја као првог "пса рата", осврнувши се на цијене дионица великих произвођача наоружања 2021. године, прије почетка сукоба у Украјини, и сада.

"Друго, с обзиром да је Русија енергетска велесила, такође лају велика предузећа за енергетику, у покушају да изгурају повољне руске енергенте са европског тржишта, укључујући мађарско, и да продају своје скупе енергенте", навео је мађарски премијер.

Он је навео финансијере као "трећег пса".

"У сваком рату банкари највише зараде. Прије или касније, укаже се потреба за ратним позајмницама и ако их не исплате новцем - исплатиће их дужничким ропством", нагласио је Орбан.

Драга Мастиловић

Република Српска

Мастиловић: Сврха Резолуције - спречавање понављања геноцида

Он је напоменуо да те три велике силе - произвођачи наоружања, енергетске компаније и банке - дају вјетар у леђа рату.

"Зашто се европски политичари подређују тим силама? Мислим да је разлог другачији од државе до државе. Могу само рећи зашто овдје нису успјели - зато што сам их избацио кроз врата! Мађарска Влада је суверена и зна гдје је `псима рата` мјесто", рекао је Орбан.

Он је нагласио да неће дозволити поменутим структурама да преузму било који дио јавне сфере мађарског живота, "ни центар, ни периферију", и рекао да се само на тај начин држава може сачувати од рата.

Орбан је оптужио владе осталих европских земаља да нису способне на тај корак.

Медвједићи на планини код Невесиња

Градови и општине

Невјероватан призор: Разиграни медвједићи одушевили планинаре

"Ми можемо рећи не. Мађарска патриотска Влада може рећи не, друге европске владе нису у могућности", додао је мађарски премијер.

Прочитајте више

Ваздух јутрос нездрав у Бањалуци и Зеници

Градови и општине

Ваздух јутрос нездрав у Бањалуци и Зеници

2 ч

0
Кратер Језеро на Марсу

Наука и технологија

Велико откриће у Језеру: Научници затечени оним што је пронађено

2 ч

0
Да ли је свемир на вашој страни? Ево кога чека финансијска бајка

Занимљивости

Да ли је свемир на вашој страни? Ево кога чека финансијска бајка

2 ч

0
Svađa partneri

Љубав и секс

Пет фраза које изговарају несрећни мужеви

3 ч

0

Више из рубрике

Дрон

Свијет

Руска ПВО оборила 138 украјинских дронова

3 ч

0
Аутобус путник

Свијет

Стали возови и аутобуси у Њемачкој

3 ч

0
Ерупција вулкана на Камчатки

Свијет

Еруптирао вулкан на Камчатки, пепео достигао висину од 11,5 километара

4 ч

0
Nafta postrojenje

Свијет

Иран запријетио тоталним уништењем гасне и нафтне индустрије у Персијском заливу

4 ч

0
