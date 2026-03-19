Орбан: ''Пси рата'' профитирају од сукоба у Украјини

Извор:
СРНА
19.03.2026
09:55
Мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је да се може са сигурношћу рећи да од сукоба у Украјини профитирају три "пса рата" - произвођачи наоружања, енергетске компаније и банке.
"Сад је већ лако препознати то што је /Вилијам/ Шекспир назвао `пси рата`, јер лају. Тако вам могу са сиргурношћу рећи ко профитира од овог рата", рекао је Орбан у видео-поруци на "Иксу".
Он је навео велике произвођаче оружја као првог "пса рата", осврнувши се на цијене дионица великих произвођача наоружања 2021. године, прије почетка сукоба у Украјини, и сада.
"Друго, с обзиром да је Русија енергетска велесила, такође лају велика предузећа за енергетику, у покушају да изгурају повољне руске енергенте са европског тржишта, укључујући мађарско, и да продају своје скупе енергенте", навео је мађарски премијер.
Он је навео финансијере као "трећег пса".
"У сваком рату банкари највише зараде. Прије или касније, укаже се потреба за ратним позајмницама и ако их не исплате новцем - исплатиће их дужничким ропством", нагласио је Орбан.
Он је напоменуо да те три велике силе - произвођачи наоружања, енергетске компаније и банке - дају вјетар у леђа рату.
"Зашто се европски политичари подређују тим силама? Мислим да је разлог другачији од државе до државе. Могу само рећи зашто овдје нису успјели - зато што сам их избацио кроз врата! Мађарска Влада је суверена и зна гдје је `псима рата` мјесто", рекао је Орбан.
Он је нагласио да неће дозволити поменутим структурама да преузму било који дио јавне сфере мађарског живота, "ни центар, ни периферију", и рекао да се само на тај начин држава може сачувати од рата.
Орбан је оптужио владе осталих европских земаља да нису способне на тај корак.
"Ми можемо рећи не. Мађарска патриотска Влада може рећи не, друге европске владе нису у могућности", додао је мађарски премијер.
