Аутор:АТВ
19.03.2026
09:10
Дежурна средства руске ПВО оборила су 138 украјинских беспилотних летjелица, саопштило је Министарство одбране Русије.
"Током протекле ноћи дежурна средства ПВО пресрела су и уништила 138 украјинских беспилотних летjелица авионског типа", наводи се у саопштењу.
Конкретно, 40 дронова је срушено изнад Краснодарског краја, 35 Републике Крим, 28 изнад Ставропољског краја, осам изнад Курске области, два изнад Ростовске области, 18 беспилотних летjелица срушено је изнад вода Азовског мора, као и седам изнад вода Црног мора.
Као одговор на нападе украјинских оружаних снага на цивилну инфраструктуру, руске трупе нападају искључиво војне објекте и предузећа украјинског војно-индустријског комплекса прецизно вођеним оружјем из ваздуха, мора и копна, као и дроновима, преноси РТ Балкан.
