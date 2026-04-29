Љекари објаснили: Зашто долази до срчаног застоја код људи који су у пуној снази?

29.04.2026 07:57

Bolnica liječenje srčani udar aparati
Фото: Marta Branco/Pexels

Гојазност, лоша исхрана, пушење, слаба физичка активност, генетика, само су неки од фактора који могу допринијети развоју кардиоваскуларних болести чак и код млађих особа.

Иако на први поглед многи дјелују да су у пуној снази, може се десити оно неочекивано – срчани удар. Љекари упозоравају да је веома важно одлазити на редовне контроле чак и ако сте здрави, а напунили сте 40 година, а посебно ако се излажете одређеним факторима ризика који се сматрају провоцирајућим.

Др Богдан Окиљевић, кардиохирург са Института за кардиоваскуларне болести "Дедиње", је током гостовања у емисији "Здраво са Иваном" објаснио разлоге због којих млађа популација све више пати од срчаних проблема.

- Генетика је неоспорна код болесника који јако млади добију акутни инфаркт миокарда. На то је додат начин живота који није најздравији - изјавио је љекар.

Према његовим ријечима, генетика није једини фактор, већ и распрострањеност нездравих навика које повећавају ризик од обољења.

- Прекомјерна употреба цигарета, прекомјерна тежина, плус уколико болесник има дијабетес и породично је оптерећен срчаним ударом, то су све фактори који доприносе да се болест јави раније. Ја сам имао на операционом столу једног момка који има 20 година, који је оперисан иницијално као дијете са годину дана, и пошто је то сад реоперативно лијечење, то је лијечење које подразумијева већи ризик него што је примарна операција. Хвала Богу, све је прошло добро. У лијечење сваког пацијента улазимо са великом предострожношћу, са истим нивоом прецизности, али овдје, када су овако млади људи у питању, терет на нашим леђима је значајно већи, макар субјективни осјећај тог терета. Тако да су то сигурно болесници који нам остају у памћењу и о којима размишљамо и кад све прође добро. Једноставно, такав нам је посао – закључио је др Окиљевић.

Да се све више млађих људи жали на срчане тегобе, објаснио је и др Игор Живковић, кардиохирург са Института за кардиоваскуларне болести "Дедиње". Ипак, он сматра да је таквих случајева било и раније, али са напреднијом медицинском технологијом коју стручњаци имају на располагању, дијагноза се далеко лакше успоставља.

- Свакако се спустила та граница, ништа ново да се код све млађих људи јављају болести. Оно што је алармантно и евидентно јесте да се код тих људи јављају екстремно тешки облици болести, што је већ забрињавајуће. То вјероватно није ништа ново, али оно што јесте – то што је наша дијагностика отишла много даље и доступна је свуда. То је поправило ситуацију јер код млађих људи који су у прошлости умирали од овога, сада можемо да лијечимо те болести. Евидентирано је да је увијек послије великих пандемија у прошлости скок болести крвних судова постао евидентан. Механизам јесте запаљење, а свако запаљење стимулише настанак атеросклерозе, а то је једно основно патофизиолошко стање које доводи до сужења крвних судова. И сам стил живота се убрзао, слабо одмарамо, више времена проводимо уз компјутер, ТВ, мобилни, а мање уз неку физичку активност која је умјереног типа и која доводи до релаксације организма и кардиоваскуларног система – рекао је др Живковић у емисији "Здраво са Иваном".

