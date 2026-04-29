Бејби бум: Српска богатија за 30 беба

29.04.2026 07:30

Беба, малена дјевојчица са машницом на глави
Фото: Pexel/ Catalina Herrera

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 30 беба, од којих 12 дјевојчица и 18 дјечака, речено је у породилиштима.

Највише беба рођено је у Бањалуци - 14, затим у Бијељини шест, Добоју пет, Градишци двије, Приједору, Требињу, Источном Сарајеву по једна беба.

У Бањалуци је рођено по седам дјевојчица и дјечака, у Бијељини шест дјечака, Добоју четири дјевојчице и један дјечак, Градишци по једна дјевојчица и дјечак, Приједору, Требињу и Источном Сарајеву по један дјечак.

У протекла 24 часа у породилиштима у Зворнику, Фочи и Невесињу није било порођаја.

рођене бебе

бебе

породилиште

Република Српска

Прочитајте више

Наручио убиство сестре Славице да би се домогао милиона

Регион

Наручио убиство сестре Славице да би се домогао милиона

3 ч

0
Priština Kosovo

Србија

Распуштена скупштина у Приштини, слиједе нови ванредни избори

3 ч

0
Пасош и фотоапарат стоје на карти свијета.

Свијет

Америка ће штампати ограничен број пасоша са Трамповим ликом

3 ч

0
Руско Министарство одбране открило детаље овогодишње Параде побједе

Свијет

Руско Министарство одбране открило детаље овогодишње Параде побједе

3 ч

0

Више из рубрике

Данас славимо свете сестре: Ово су вјеровања и обичаји за велики празник

Друштво

Данас славимо свете сестре: Ово су вјеровања и обичаји за велики празник

3 ч

0
Лото резултати бројеви данас 10 коло 3.2.2026 (фебруар) Лото Србија

Друштво

Лото резултати: Извучени бројеви у 34. колу

14 ч

0
Вожња контра смјер нови сад

Друштво

Шта се дешава? Двије вожње у контра смјеру данас!

18 ч

0
Риђокоса дијете риђе косе бакарна коса наранџаста коса

Друштво

У овом српском селу се рађају риђа д‌јеца

19 ч

1

  • Најновије

10

31

Шок у Мадриду: Сабаленка просула шест меч лопти

10

30

Питбул напао власницу: Морали јој ампутирати ногу, и даље је у животној опасности

10

17

Шок откриће из Чернобиља: Вукови развили отпорност на рак

10

16

Јоџир се усред скандала обратио Дари Бубамари: ''Овако сам гледао у тебе''

10

15

Битно: Родитељи и вакцине

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner