Бејби бум: Српска богатија за 30 беба

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 30 беба, од којих 12 дјевојчица и 18 дјечака, речено је у породилиштима.
Највише беба рођено је у Бањалуци - 14, затим у Бијељини шест, Добоју пет, Градишци двије, Приједору, Требињу, Источном Сарајеву по једна беба.
У Бањалуци је рођено по седам дјевојчица и дјечака, у Бијељини шест дјечака, Добоју четири дјевојчице и један дјечак, Градишци по једна дјевојчица и дјечак, Приједору, Требињу и Источном Сарајеву по један дјечак.
У протекла 24 часа у породилиштима у Зворнику, Фочи и Невесињу није било порођаја.
