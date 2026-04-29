Данас славимо свете сестре: Ово су вјеровања и обичаји за велики празник

АТВ
29.04.2026 07:07

Српска православна црква (СПЦ) и њени вјерници данас обиљежавају дан Светих мученицa Агапије, Хионије и Ирине.

Ове три рођене сестре из околине Аквилеје остале су упамћене по својој непоколебљивој вјери и страдању у вријеме прогона хришћана под царем Диоклецијаном.

Визија и страдање светих сестара

Након погубљења знаменитог духовника Хрисогона, његово тијело пронашао је презвитер Зоил. Тридесетог дана након тога, свети Хрисогон се јавио Зоилу и најавио му да ће три младе дјевојке мученички пострадати у року од девет дана, што се и обистинило.

Сестре су изведене пред цара који их је савјетовао да се поклоне идолима. Оне су то одлучно одбиле, а Ирина је цару храбро поручила да је безумно клањати се предметима од камена и дрвета које су направиле људске руке за договорену цијену. Разјарени цар их је бацио у тамницу, а касније их повео са собом у Македонију.

Чудо у тамници и пораз војводе Дулкитија

Цар их је предао војводи Дулкитију на мучење. Дулкитије, вођен мрачним страстима, покушао је да оскрнави дјевице. Међутим, када је хтио да уђе код њих док су се молиле Богу, потпуно је изгубио разум. Умјесто сестара, напао је црне котлове и лонце испред врата, грлећи их и љубећи, те је из тамнице изашао потпуно гарав и црн.

Мученичка смрт и вјечна слава

Након тога, суђење је преузео војвода Сисиније. Двије старије сестре, Агапија и Хионија, осуђене су на смрт спаљивањем. Ирину је судија покушао да понизи слањем у „блудилиште“, али су је анђели Божији спасили и извели на брдо. Не могавши да се попне до ње, војвода је наредио војницима да је усмрте стријелама. Света Анастасија је касније прикупила њихова тијела и часно их сахранила око 304. године, преноси Курир.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

